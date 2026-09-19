Tarta de cebollas caramelizadas con panceta: una receta fácil y sabrosa para preparar en casa

Las tartas saladas son una excelente alternativa cuando se busca preparar una comida sencilla, utilizando ingredientes que habitualmente pueden encontrarse en cualquier cocina.

Entre las numerosas combinaciones posibles aparece la tarta de cebollas caramelizadas con panceta, una preparación que combina el sabor ligeramente dulce de las cebollas con la intensidad de la panceta y la cremosidad del queso.

Además de poder servirse recién salida del horno, también puede consumirse tibia o fría, por lo que resulta una opción interesante para preparar con anticipación, llevar en una vianda o tener disponible para una comida rápida.

Una preparación lista en aproximadamente 50 minutos

La receta requiere alrededor de 15 minutos de preparación y unos 35 minutos de cocción, por lo que el tiempo total estimado es de 50 minutos.

Ingredientes

Para preparar una tarta de aproximadamente seis porciones se necesita:

1 disco de masa para tarta

4 cebollas grandes

150 gramos de panceta

3 huevos

150 cc de crema de leche

150 gramos de queso cremoso o mozzarella

1 cucharada de azúcar

1 cucharada de aceite

1 cucharadita de manteca

1 cucharadita de tomillo seco u orégano

Sal y pimienta negra a gusto

2 cucharadas de queso rallado, de manera opcional

Cómo preparar la tarta de cebollas caramelizadas y panceta

El primer paso consiste en precalentar el horno a 190 °C. Luego se debe enmantecar una tartera de entre 24 y 26 centímetros de diámetro, colocar la masa y pinchar suavemente la base con un tenedor.

Mientras el horno toma temperatura, se cortan las cebollas en tiras finas.

En una sartén amplia se coloca el aceite junto con la manteca y se incorporan las cebollas. Se cocinan a fuego bajo durante aproximadamente 12 a 15 minutos, agregando una pequeña cantidad de sal y revolviendo ocasionalmente.

Cuando las cebollas estén blandas, se incorpora una cucharada de azúcar y se continúa la cocción durante unos tres minutos. El objetivo es conseguir un tono dorado y el característico sabor de la cebolla caramelizada, evitando que llegue a quemarse.

Panceta, queso y un relleno cremoso

Por separado, se corta la panceta en pequeños cubos o tiras y se coloca en otra sartén. No es necesario agregar aceite, ya que la propia grasa de la panceta será suficiente para cocinarla.

Se dora durante aproximadamente cuatro o cinco minutos y, una vez lista, se recomienda retirar el exceso de grasa.

En otro recipiente se baten los huevos junto con la crema de leche. La preparación puede condimentarse con pimienta negra y tomillo u orégano.

Con la sal conviene ser moderado, debido a que tanto la panceta como el queso ya aportan un sabor salado considerable.

Una vez preparados todos los ingredientes, llega el momento de armar la tarta.

Primero se distribuyen las cebollas caramelizadas sobre la masa. Luego se incorpora la panceta dorada y el queso cremoso o mozzarella cortado en pequeños cubos.

Por encima se vuelca la mezcla de huevos y crema procurando que cubra uniformemente todo el relleno.

Como toque final, se puede agregar queso rallado sobre la superficie.

Cuánto tiempo debe cocinarse

La tarta se lleva al horno durante aproximadamente 30 a 35 minutos.

El punto indicado se alcanza cuando el relleno se encuentra firme y la superficie presenta un aspecto dorado.

Una vez retirada del horno, es conveniente dejarla reposar alrededor de diez minutos antes de cortarla. Esto permitirá que el relleno termine de asentarse y facilitará el momento de servir las porciones.

Puede consumirse caliente, tibia o a temperatura ambiente.

Cómo conservarla

La receta permite obtener aproximadamente seis porciones y también puede prepararse con anticipación.

Si se guarda correctamente dentro de un recipiente hermético, puede conservarse en la heladera durante aproximadamente tres días.

Otra posibilidad es cortarla en porciones, envolverlas correctamente y llevarlas al freezer, donde pueden conservarse hasta dos meses.

Para recuperar la textura crocante de la masa al momento de consumirla, una buena alternativa es recalentar las porciones directamente en el horno a temperatura moderada.

Fácil de preparar y con ingredientes accesibles, la tarta de cebollas caramelizadas con panceta se presenta así como una opción diferente para incorporar al menú cotidiano y resolver de manera sencilla un almuerzo, una cena o una vianda.



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