Receta de pan de avena rápida y fácil

Una mezcla de ingredientes básicos se coloca en la budinera y deja una miga húmeda con corteza dorada, ideal para el desayuno o la merienda.
Cocina14 de septiembre de 2026

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Un pan casero, tierno y con aroma a avena puede salir del horno en menos de 1 hora. Es una opción práctica para acompañar el mate, preparar tostadas o resolver el desayuno sin amasar durante largo tiempo.

El pan de avena suele elegirse cuando se busca una preparación sencilla, con más fibra y un sabor suave. Esta versión rápida no lleva levadura ni necesita tiempo de levado.

Receta de pan de avena

El pan de avena es una preparación tierna, de miga húmeda y corteza ligeramente dorada. Se hace con avena arrollada, harina leudante, leche y aceite, y se cocina directamente en una budinera.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 45 minutos
Preparación: 10 minutos
Cocción: 35 minutos

Ingredientes

200 gr de avena arrollada
150 gr de harina leudante
1 cucharadita de sal
1 cucharadita de azúcar
1 huevo
250 ml de leche
3 cucharadas de aceite
1 cucharadita de polvo de hornear
2 cucharadas de semillas de girasol o sésamo, opcional
Aceite o rocío vegetal para el molde, cantidad necesaria

Cómo hacer pan de avena, paso a paso

1- Precalentar el horno a 180 ℃. Aceitar una budinera de aproximadamente 24 cm de largo.

2- Colocar la avena arrollada, la harina leudante, la sal, el azúcar y el polvo de hornear en un bol. Mezclar hasta integrar.

3- En otro recipiente, batir el huevo con la leche y el aceite.

4- Incorporar los ingredientes líquidos a los secos. Mezclar con una cuchara hasta obtener una preparación espesa y húmeda.

5- No mezclar de más: apenas deben desaparecer los restos de harina. Una mezcla demasiado trabajada puede dejar el pan pesado.

6- Volcar la preparación en la budinera y emparejar la superficie con una cuchara húmeda.

7- Espolvorear con las semillas, si se desea. Presionar apenas para que se adhieran a la masa.

8- Hornear a 180 ℃ durante 30 a 35 minutos, hasta que la superficie esté dorada y un palillo salga seco.

9- Retirar del horno y dejar reposar 10 minutos dentro del molde. Desmoldar y enfriar sobre una rejilla antes de cortar.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 10 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 190 kcal
Grasas: 7 gr
Carbohidratos: 27 gr
Proteínas: 6 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Conservar el pan en una bolsa bien cerrada o en un recipiente hermético, a temperatura ambiente, durante 2 días.

En la heladera puede durar hasta 5 días, aunque la miga puede volverse un poco más firme. Para recuperar su textura, calentar las rodajas durante algunos segundos.

También se puede cortar en porciones y guardar en el freezer durante 2 meses. Separar cada rodaja con papel manteca y descongelar a temperatura ambiente o directamente en tostadora.


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