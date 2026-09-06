Receta de frittata de batata, rápida y fácil

Esta opción casera requiere huevos, cebolla, aceite y condimentos, mientras la cocción previa de los cubos acelera el proceso y permite obtener una comida dorada, tierna y económica para toda la familia.
Cocina06 de septiembre de 2026

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La frittata de batata, con su color dorado y su textura tierna, es ese comodín que nunca falla: sale con pocos ingredientes y se disfruta tanto fría como caliente.

En muchas casas argentinas, la batata se suma a la rotación semanal como reemplazo o compañera de la papa. Esta frittata suele aparecer en las mesas de primavera y verano, ideal para una cena liviana, vianda o picnic. Su simplicidad y versatilidad la volvieron un clásico del recetario rápido y fácil.

Receta de frittata de batata

La frittata de batata es una tortilla liviana, hecha con huevos batidos, batata cocida y condimentos, cocida en sartén y sin dar vuelta. Es rendidora, económica y se puede enriquecer con cebolla, queso o hierbas frescas a gusto.

Tiempo de preparación

Total: 30 minutos

Preparación: 10 minutos
Cocción: 20 minutos

Ingredientes

2 batatas medianas (aprox. 500 g)
4 huevos
1 cebolla chica
50 g de queso rallado (opcional)
2 cucharadas de aceite (girasol u oliva)
Sal y pimienta a gusto
Perejil fresco picado (opcional)

Cómo hacer frittata de batata, paso a paso

1- Lavar y pelar las batatas. Cortarlas en cubos pequeños para acelerar la cocción.

2- Cocinar las batatas en agua hirviendo con sal hasta que estén tiernas, unos 8-10 minutos. Escurrir bien.

3- Mientras tanto, picar la cebolla y rehogar en sartén con 1 cucharada de aceite hasta que esté transparente.

4- En un bol, batir los huevos con sal y pimienta. Agregar el queso rallado si se usa y mezclar.

5- Sumar la batata cocida y la cebolla rehogada a los huevos batidos. Integrar bien.

6- Calentar la sartén (preferentemente antiadherente) con la otra cucharada de aceite a fuego bajo. Volcar la mezcla y esparcir para nivelar.

7- Cocinar a fuego bajo, tapado, durante 10-12 minutos, hasta que la superficie esté casi cuajada. No subas el fuego para evitar que se queme abajo.

8- Espolvorear con perejil fresco y servir tibia o fría.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 160 kcal
Grasas: 7 g
Carbohidratos: 18 g
Proteínas: 6 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se puede conservar en heladera hasta 3 días, bien tapada. También se puede freezar en porciones y recalentar, aunque la textura puede cambiar levemente.


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