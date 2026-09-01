Receta de ensalada de lentejas, hinojo y naranjas, rápida y fácil

Esta combinación de legumbres suaves, vegetales crocantes y fruta cítrica es una invitación a renovar la mesa cotidiana. Los sabores y sus contrastes sorprenden a cada bocado y logran que ingredientes simples cobren protagonismo.
Cocina01 de septiembre de 2026

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Esta ensalada de lentejas, hinojo y naranjas es una explosión de frescura y texturas, ideal para quienes buscan algo nutritivo pero liviano. La combinación de legumbres con frutas cítricas y hortalizas crocantes es un clásico que nunca pasa de moda.

En la Argentina, suele aparecer en almuerzos rápidos, como opción vegetariana o acompañamiento en asados, y es infaltable en las viandas para llevar al trabajo o la facultad. El hinojo aporta ese toque anisado tan particular y la naranja un dulzor refrescante. Prepararla lleva apenas unos minutos y el resultado es tan vistoso como rico.

Receta de ensalada de lentejas, hinojo y naranjas

Se trata de una ensalada fría donde las lentejas cocidas se combinan con láminas finas de hinojo, gajos de naranja y un aliño (aderezo) simple a base de aceite de oliva y jugo de naranja. Puede llevar cebolla morada, perejil fresco y un poco de zanahoria rallada para sumar color.

Tiempo de preparación

Total: 20 minutos
Preparación: 10 minutos
Cocción (de las lentejas, si no son enlatadas): 10 minutos

Ingredientes

200 gr de lentejas cocidas (pueden ser enlatadas, bien escurridas)
1 hinojo mediano
2 naranjas
1/2 cebolla morada (opcional)
1 zanahoria chica (opcional)
2 cucharadas de perejil fresco picado
3 cucharadas de aceite de oliva
Sal y pimienta a gusto
Jugo de 1/2 naranja extra (para el aliño)

Cómo hacer ensalada de lentejas, hinojo y naranjas, paso a paso

1- Cocinar las lentejas si se usan secas: hervirlas en abundante agua hasta que estén tiernas (aprox. 10 minutos). Enfriar y escurrir bien.

2- Cortar el hinojo en láminas finas (usar mandolina si tenés) y reservar.

3- Pelar las naranjas a vivo (retirando toda la parte blanca) y separar los gajos.

4- Si usás, cortar la cebolla morada en pluma y rallar la zanahoria.

5- En un bol grande, mezclar las lentejas, el hinojo, la naranja, la cebolla y la zanahoria.

6- Sumar el perejil picado.

7- En un frasquito, emulsionar el aceite de oliva con el jugo de naranja extra, sal y pimienta. El aliño debe prepararse justo antes de servir.

8- Volcar el aliño sobre la ensalada, mezclar suavemente y servir bien fría.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones como plato principal liviano, 6 si es acompañamiento.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 170 kcal
Grasas: 7 gr
Carbohidratos: 22 gr
Proteínas: 6 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 2 días en recipiente bien cerrado. No se recomienda freezar, ya que la naranja y el hinojo pierden textura.


INFOBAE

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