Receta de pechugas de pollo con salsa blanca, rápida y fácil

Un plato cremoso y reconfortante que se prepara en pocos minutos, con ingredientes simples y una guarnición que se puede adaptar al gusto de cada persona.
Cocina18 de agosto de 2026

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Hay días en los que el apuro manda, pero el antojo por un plato casero, rico y reconfortante sigue intacto. Para esos momentos, unas pechugas de pollo con salsa blanca son una opción ideal: se preparan en menos de 30 minutos, llevan pocos ingredientes y llegan a la mesa con ese sabor casero que invita a repetir.

En Argentina, las pechugas de pollo con salsa blanca son un clásico de la cocina cotidiana. Su preparación es simple y versátil, por lo que funcionan tanto para el almuerzo como para la cena. Además, combinan a la perfección con guarniciones como arroz, puré de papas o verduras, para completar una comida abundante y reconfortante.

Receta de pechugas de pollo con salsa blanca

Se trata de pechugas de pollo cortadas en bifes, doradas a la sartén y cubiertas con una salsa blanca (bechamel) suave y rápida, hecha en casa con manteca, harina y leche. Un plato rendidor, fácil, y que siempre queda bien.

Tiempo de preparación

Total: 25 minutos
Preparación: 10 minutos
Cocción: 15 minutos

Ingredientes

2 pechugas de pollo (aprox. 500 gr)
2 cucharadas de manteca
1 cucharada de aceite
Sal y pimienta a gusto
3 cucharadas de harina común
500 ml de leche entera
Nuez moscada a gusto
Opcional: perejil fresco picado para decorar

Cómo hacer pechugas de pollo con salsa blanca, paso a paso

1- Cortar las pechugas en filetes de 1,5 cm de espesor. Salar y pimentar de ambos lados.

2- Calentar la manteca y el aceite en una sartén amplia a fuego medio. Dorar los bifes de pollo 3 minutos por lado. Reservar.

3- En la misma sartén, agregar la harina y revolver con cuchara de madera durante 1 minuto, sin que se dore.

4- Incorporar la leche de a poco, siempre batiendo con batidor de mano para evitar grumos.

5- Cocinar a fuego medio, revolviendo, hasta que la salsa espese y tenga textura cremosa (unos 5 minutos). Importante: no dejar de batir para que no se formen grumos.

6- Sumar nuez moscada y corregir sal y pimienta.

7- Volver a poner las pechugas en la sartén con la salsa. Calentar 1 minuto más.

8- Servir caliente, decorando con perejil fresco si se desea.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 3 porciones abundantes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 320 kcal
Grasas: 15 gr
Carbohidratos: 12 gr
Proteínas: 34 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En la heladera, bien tapado, hasta 2 días. Se puede freezar hasta 1 mes, aunque la salsa puede perder algo de textura al descongelar. Para recalentar, hacerlo siempre a fuego bajo y, si es necesario, agregar un chorrito de leche para devolverle cremosidad.


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