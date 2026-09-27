Tiramisú de frutillas: una receta fresca, rápida y fácil que no necesita horno

El tiramisú es uno de los grandes clásicos de la repostería italiana, pero también es una preparación que admite diferentes variantes. Entre ellas aparece el tiramisú de frutillas, una alternativa fresca y cremosa que puede prepararse fácilmente en casa y que no requiere encender el horno.

En Argentina, esta versión resulta especialmente atractiva durante la primavera y el verano, coincidiendo con la temporada de frutillas. Puede servirse como postre después de una comida, en reuniones familiares, cumpleaños o simplemente como una alternativa dulce y fresca para los días de temperaturas más elevadas.

A diferencia del tiramisú tradicional, en esta preparación el café es reemplazado por el líquido que liberan las frutillas después de macerarlas con azúcar y limón.

Receta de tiramisú de frutillas

Se trata de un postre que no necesita cocción. La preparación combina capas de vainillas humedecidas con jugo de frutillas, una crema elaborada con mascarpone y crema de leche y abundante fruta fresca.

Una vez armado, el tiramisú debe permanecer varias horas en la heladera para adquirir la consistencia adecuada.

Tiempo de preparación

La receta requiere aproximadamente 20 minutos de preparación activa.

Luego necesita un mínimo de 4 horas de reposo en la heladera, aunque para conseguir un mejor resultado se recomienda prepararlo con anticipación y dejarlo refrigerado durante toda la noche.

Una de sus principales ventajas es que no necesita cocción, horno ni fuego.

Ingredientes

Para preparar el tiramisú de frutillas se necesita:

500 gramos de frutillas frescas, lavadas y sin cabito

3 cucharadas de azúcar para macerar las frutillas

1 cucharadita de jugo de limón

24 vainillas

250 gramos de queso mascarpone

200 cc de crema de leche

80 gramos de azúcar impalpable

1 cucharadita de esencia de vainilla

100 gramos adicionales de frutillas cortadas en rodajas para decorar

Chocolate blanco o menta fresca para decorar, opcional

Cómo preparar tiramisú de frutillas, paso a paso

1. Preparar las frutillas. Cortar los 500 gramos de frutillas en trozos pequeños y colocarlos dentro de un recipiente. Agregar las tres cucharadas de azúcar y el jugo de limón.

2. Macerar la fruta. Dejar reposar las frutillas durante aproximadamente 15 minutos. Durante ese tiempo, la fruta comenzará a liberar su propio jugo.

3. Reservar el líquido. Colar las frutillas maceradas y colocar el líquido obtenido en un plato hondo. Este jugo será utilizado posteriormente para humedecer las vainillas y reemplazará al café que se emplea en el tiramisú tradicional.

4. Preparar la crema. Colocar la crema de leche bien fría en un recipiente grande junto con el azúcar impalpable. Batir hasta conseguir una preparación firme, similar a una crema chantillí. Debe formar picos sin llegar al punto de cortarse.

5. Incorporar el mascarpone. Agregar el queso mascarpone y la esencia de vainilla a la crema previamente batida. Integrar utilizando movimientos suaves y envolventes para conservar el volumen y la textura de la preparación.

6. Humedecer las vainillas. Pasar rápidamente cada vainilla por el jugo de frutillas reservado. Se recomienda mojarlas solamente de un lado y durante muy poco tiempo, ya que si absorben demasiado líquido pueden romperse.

7. Comenzar el armado. Distribuir una primera capa de vainillas en el fondo de una fuente. La receta también puede presentarse directamente en copas individuales.

8. Incorporar la crema y las frutillas. Sobre las vainillas colocar una capa de la crema de mascarpone y, posteriormente, distribuir parte de las frutillas maceradas.

9. Repetir las capas. Realizar una segunda capa de vainillas humedecidas, seguida nuevamente por crema y frutillas. La parte superior debe finalizar con una capa de crema.

10. Refrigerar. Alisar la superficie utilizando una espátula, cubrir la preparación con film y llevar a la heladera durante al menos cuatro horas.

Antes de servir, decorar la superficie con las frutillas frescas cortadas en rodajas que se habían reservado.

De manera opcional, se pueden incorporar virutas de chocolate blanco o algunas hojas de menta fresca, aportando sabor y una presentación más atractiva.

¿Cuántas porciones rinde?

Con las cantidades indicadas, esta receta permite obtener aproximadamente entre 6 y 8 porciones.

El rendimiento final dependerá del tamaño de las porciones y de si el tiramisú se prepara en una fuente grande para cortar posteriormente o se presenta directamente en copas individuales.

Valor nutricional aproximado

Cada porción de tiramisú de frutillas aporta aproximadamente:

320 calorías

22 gramos de grasas

26 gramos de carbohidratos

5 gramos de proteínas

Los valores son estimativos y pueden modificarse dependiendo de los productos utilizados, las cantidades exactas y el tamaño de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

El tiramisú de frutillas puede mantenerse en la heladera durante un máximo aproximado de tres días.

Para conservarlo correctamente debe permanecer bien cubierto con film, evitando así que absorba olores de otros alimentos y ayudando a mantener su textura.

En este caso no se recomienda congelar el postre, debido a que tanto las frutillas como la crema pueden perder su textura original durante el proceso de descongelación.

Fresco, cremoso y sencillo de preparar, el tiramisú de frutillas representa una alternativa diferente al tradicional postre italiano. Además de no necesitar horno, permite aprovechar la fruta fresca y dejar preparada con anticipación una opción dulce para compartir en reuniones, celebraciones o sobremesas familiares.

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