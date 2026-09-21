Churrasco de riñonada a la plancha: una receta rápida y fácil para disfrutar una carne jugosa

El churrasco a la plancha es uno de esos clásicos de la cocina argentina que permiten resolver un almuerzo o una cena de manera sencilla. Con una buena pieza de carne, algunos condimentos y una sartén o plancha a temperatura elevada es posible conseguir un resultado dorado por fuera y jugoso en su interior.

La riñonada se adapta especialmente bien a este tipo de preparación. Puede acompañarse con papas, ensaladas, vegetales o chimichurri y permite regular fácilmente el punto de cocción según las preferencias de cada comensal.

Una comida lista en pocos minutos

Una de las principales ventajas de esta receta es el tiempo. La preparación demanda alrededor de cinco minutos, mientras que la cocción requiere entre ocho y diez minutos. De esta manera, el plato puede estar listo en aproximadamente 15 minutos.

Las cantidades indicadas alcanzan para dos porciones.

Ingredientes

Para preparar los churrascos se necesitan dos piezas de riñonada de aproximadamente 250 gramos cada una, una cucharada de aceite, un diente de ajo, una cucharadita de perejil picado, sal y pimienta.

También se puede incorporar media cucharadita de ají molido para intensificar el sabor y, al momento de servir, agregar unas gotas de jugo de limón.

Cómo preparar churrasco de riñonada a la plancha

Antes de comenzar la cocción es conveniente retirar la carne de la heladera unos 15 minutos antes. Luego debe secarse con papel de cocina para eliminar el exceso de humedad.

El siguiente paso consiste en condimentar los churrascos con sal y pimienta. Quienes prefieran un sabor más intenso pueden incorporar ají molido. Sobre la carne también se distribuyen el ajo y el perejil.

Mientras tanto, se debe colocar una plancha o sartén pesada sobre fuego fuerte y dejar que tome temperatura durante unos tres o cuatro minutos. Es importante que la superficie esté bien caliente antes de incorporar la carne.

Los churrascos se pincelan con una pequeña cantidad de aceite y se colocan directamente sobre la plancha. Para conseguir una carne jugosa, pueden cocinarse aproximadamente entre tres y cuatro minutos de cada lado.

Si se prefiere un punto de cocción mayor, después de dorar ambos lados se puede reducir la intensidad del fuego y continuar la cocción durante uno o dos minutos adicionales por lado.

Otro aspecto importante es evitar mover constantemente la carne durante los primeros minutos. Esto favorece la formación de una superficie dorada y ayuda a conservar sus jugos.

Una vez terminada la cocción, se recomienda retirar los churrascos y dejarlos reposar durante aproximadamente dos minutos antes de servirlos. Como toque final, pueden agregarse unas gotas de limón.

Opciones para acompañar

La sencillez de esta preparación permite combinarla con diferentes guarniciones. Las papas asadas, fritas o al horno son una alternativa clásica, aunque también puede servirse con ensaladas frescas o vegetales.

El chimichurri es otra opción para quienes buscan sumar sabor y mantener el perfil tradicional de una comida argentina.

Valor nutricional estimado

De acuerdo con la receta de referencia, cada porción aporta aproximadamente 570 calorías, 36 gramos de grasas, 56 gramos de proteínas y un gramo de carbohidratos.

Estos valores son estimativos y pueden modificarse de acuerdo con el tamaño de los churrascos, los ingredientes utilizados y las cantidades consumidas.

Cómo conservar los churrascos

Si queda carne cocida, puede conservarse en la heladera durante un período de hasta tres días, siempre que se coloque dentro de un recipiente hermético.

También existe la posibilidad de congelarla durante aproximadamente dos meses. En ese caso, se aconseja descongelarla previamente en la heladera y luego recalentarla a fuego bajo, procurando que la carne no pierda demasiada humedad.

Rápido, sencillo y con ingredientes habituales, el churrasco de riñonada a la plancha se presenta así como una alternativa para quienes quieren disfrutar de una comida con carne sin tener que preparar el fuego de la parrilla.



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