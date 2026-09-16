Receta de canastitas de atún y queso, rápida y fácil

Una propuesta al horno, con tapas de empanada y una mezcla de cebolla, tomate y mozzarella, que rinde 12 unidades.
Cocina16 de septiembre de 2026

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Las canastitas de atún y queso son una solución rápida para la mesa familiar: se preparan con pocos ingredientes y salen doradas, sabrosas y con un relleno cremoso.

En Argentina son una opción práctica para una cena liviana, una vianda o una reunión. También resultan ideales para aprovechar tapas de empanada que ya están en la heladera.

Receta de canastitas de atún y queso

Se trata de pequeñas canastitas hechas con tapas de empanada, rellenas con atún, cebolla, tomate y queso mozzarella. Se cocinan al horno hasta que la masa queda dorada y el queso, bien fundido.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 35 minutos
Preparación: 15 minutos
Cocción: 20 minutos

Ingredientes

12 tapas de empanada para horno
400 g de atún escurrido
1 cebolla mediana picada
200 g de tomate pelado, sin semillas y picado
150 g de queso mozzarella en cubos o rallado
20 ml de aceite
1 huevo para pintar
5 g de sal
2 g de pimienta
3 g de orégano

Cómo hacer canastitas de atún y queso, paso a paso

1- Precalentar el horno a 180℃.

2- Calentar el aceite en una sartén. Agregar la cebolla y cocinar durante 5 minutos, hasta que quede transparente.

3- Incorporar el tomate, la sal, la pimienta y el orégano. Cocinar durante 8 minutos, hasta que el líquido se reduzca.

4- Retirar la sartén del fuego y sumar el atún escurrido. Mezclar y dejar entibiar.

5- Colocar cada tapa de empanada dentro de un molde para muffins o pirotines, formando una canastita con los bordes hacia arriba.

6- Distribuir el relleno de atún en las tapas y agregar el queso mozzarella.

7- No sobrecargar las canastitas, porque el relleno puede desbordarse durante la cocción.

8- Pintar los bordes con huevo batido y llevar al horno durante 18 a 20 minutos.

9- Retirar cuando la masa esté dorada y el queso completamente derretido. Dejar reposar 5 minutos antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 12 canastitas, equivalentes a 4 porciones de 3 unidades.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 390 kcal
Grasas: 20 g
Carbohidratos: 36 g
Proteínas: 22 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Las canastitas cocidas se pueden conservar en la heladera durante 3 días, dentro de un recipiente hermético.

Para recalentarlas, llevarlas al horno a 180 ℃ durante 8 minutos. También se pueden guardar en el freezer durante 1 mes, preferentemente una vez frías y separadas con papel manteca. 

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