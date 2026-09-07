Receta de tarta integral de ricota y verduras, rápida y fácil

La tarta integral de ricota y verduras es el comodín sano y sabroso que se mete en la heladera y reaparece en cualquier momento. En Argentina, las tartas saladas son habituales en reuniones familiares, picnics o en la mesa diaria.

Con la versión integral se busca sumar fibra y ligereza, sin resignar el placer del buen comer. Perfecta para quienes buscan opciones rápidas, fáciles y nutritivas.

Receta de tarta integral de ricota y verduras

La tarta integral de ricota y verduras es una preparación de masa integral rellena con ricota, verduras salteadas y condimentos. Se arma en pocos pasos y se cocina al horno, dando como resultado una comida liviana, ideal para cualquier comida del día.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 50 minutos

Preparación: 20 minutos

Cocción: 30 minutos

Ingredientes

2 discos de masa integral para tarta (comprada o casera)

400 g de ricota fresca

2 huevos

1 cebolla

1 zanahoria

1 morrón rojo

200 g de espinaca o acelga

2 cucharadas de queso rallado

1 cucharada de aceite de girasol

Sal y pimienta a gusto

Nuez moscada a gusto

Cómo hacer tarta integral de ricota y verduras, paso a paso

1- Precalentar el horno a 180 °C. Engrasar ligeramente una tartera.

2- Picar la cebolla, zanahoria y morrón en cubos chicos. Saltear en una sartén con el aceite hasta que la cebolla esté transparente.

3- Agregar la espinaca picada (puede ser cruda o blanqueada previamente). Cocinar 2 minutos y dejar entibiar.

4- En un bol, mezclar la ricota, los huevos, el queso rallado, sal, pimienta y nuez moscada. Sumar las verduras salteadas y unir todo.

5- Forrar la tartera con un disco de masa integral. Volcar el relleno y distribuir parejo.

6- Cubrir con el otro disco de masa, cerrar los bordes y hacer un repulgue. Pinchar la superficie con un tenedor.

7- Hornear durante 30 minutos, hasta que la masa esté dorada. Dejar entibiar antes de cortar.

Consejo clave: No sobrecocinar las verduras en el salteado para que mantengan textura.

Otro tip: Si la ricota está muy húmeda, escurrir antes de mezclar.

Importante: El horno debe estar bien caliente para que la base quede crocante.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 6 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 230 kcal

Grasas: 9 g

Carbohidratos: 24 g

Proteínas: 11 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera (tupper hermético): hasta 3 días. En freezer: hasta 2 meses. Para recalentar, usar horno o microondas.



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