Receta de estofado con panceta y champiñones, rápida y fácil

En los días frescos, nada reconforta tanto como un guiso sencillo que reúne ingredientes nobles y mucho sabor. Esta preparación invita a disfrutar cada cucharada.
Cocina26 de agosto de 2026

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Hay algo mágico en el aroma de un guiso recién hecho: logra que la cocina se transforme en el lugar más acogedor de la casa. Ese perfume envolvente, mezcla de ingredientes que burbujean a fuego lento, despierta recuerdos y abre el apetito con solo cruzar la puerta.

Basta poner una olla al fuego para que, en pocos minutos, el vapor caliente empiece a recorrer los ambientes y a anunciar que algo rico está por salir. La promesa de un estofado casero no es solo el sabor, sino también el abrigo emocional que significa compartirlo.

En la mesa argentina, el estofado ocupa un lugar especial. Es protagonista de almuerzos de domingo, cenas familiares tras jornadas largas, o refugio en tardes de lluvia. Su receta se transmite entre generaciones y cada casa tiene su secreto, pero siempre conserva ese carácter simple y generoso.

Receta de estofado con panceta y champiñones

El estofado con panceta y champiñones es un guiso donde la carne, la panceta y los champiñones se cocinan juntos en una salsa de vino tinto y verduras. El resultado es un plato jugoso, aromático y de sabor profundo, perfecto para acompañar con un buen pan o papas.

Tiempo de preparación

Total: 55 minutos

Preparación: 15 minutos
Cocción: 40 minutos

Ingredientes

400 gr de carne de lomo o cuadrada, cortada en cubos chicos
150 gr de panceta, cortada en cubos
300 gr de champiñones frescos, en cuartos o láminas gruesas
1 cebolla grande, picada
2 zanahorias medianas, en rodajas finas
2 dientes de ajo, picados
1 lata (400 gr) de tomates perita trozados
1 vaso (200 cc) de vino tinto
1 taza (250 cc) de caldo de carne
2 cucharadas de aceite de oliva
1 ramita de tomillo o perejil fresco
Sal y pimienta negra, a gusto

Cómo hacer estofado con panceta y champiñones, paso a paso

1- Calentar el aceite en una olla grande a fuego medio. Dorar la panceta 4 minutos, hasta que suelte su grasa.

2- Agregar la carne y sellar bien de todos lados. No mover mucho para que dore y no largue jugo.

3- Incorporar la cebolla, el ajo y la zanahoria. Cocinar 3 minutos, removiendo.

4- Sumar los champiñones y saltear hasta que estén apenas dorados.

5- Agregar el vino tinto y dejar evaporar el alcohol, 2 minutos.

6- Incorporar el tomate triturado y el caldo. Mezclar bien y llevar a hervor.

7- Bajar el fuego, agregar el tomillo o perejil, tapar parcialmente y cocinar a fuego bajo 35 minutos, removiendo de vez en cuando.

8- Ajustar sal y pimienta. Si la salsa está muy líquida, dejar destapado los últimos 5 minutos para que espese.

9- Servir bien caliente acompañado de pan o papas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones abundantes.¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 390 kcal
Grasas: 20 gr
Carbohidratos: 18 gr
Proteínas: 31 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción. 

INFOBAE

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