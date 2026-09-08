Receta de tarta de pollo con cebolla y huevo, rápida y fácil

La tarta de pollo con cebolla y huevo es uno de esos platos que aparecen en la mesa de los argentinos casi sin aviso: cuando hay poco tiempo, ganas de comer rico y un paquete de discos de tarta en la heladera. Con esos 3 ingredientes rinde para entre seis y ocho porciones.

En muchos hogares del interior del país, esta tarta es la reina de los almuerzos del fin de semana o la cena de los lunes. Se prepara con pollo cocido o con las sobras del día anterior, lo que la convierte en una receta de aprovechamiento inteligente y sin desperdicio.

Receta de tarta de pollo con cebolla y huevo

Se trata de una tarta salada con base y tapa de masa comprada, rellena con pollo desmenuzado, cebolla rehogada y huevos batidos que ligan todo el relleno. El resultado es una preparación jugosa por dentro y dorada y crocante por fuera.

Tiempo de preparación

Total: 50 minutos

Preparación: 20 minutos

Cocción: 30 minutos

Ingredientes

2 discos de masa para tarta (comprados, de hojaldre o masa quebrada)

500 gr de pechuga de pollo, cocida y desmenuzada

2 cebollas medianas, picadas

3 huevos

1 huevo batido extra, para pintar la tapa

2 cucharadas de aceite

Sal y pimienta a gusto

1 cucharadita de orégano seco

Nuez moscada a gusto (opcional)

Cómo hacer tarta de pollo con cebolla y huevo, paso a paso

1- Precalentar el horno a 180 ℃ (moderado). Enmantecar una tartera mediana y forrarla con 1 disco de masa. Pinchar la base con un tenedor y reservar.

2- Calentar el aceite en una sartén a fuego medio. Rehogar la cebolla picada por unos 8 a 10 minutos, hasta que esté transparente y blanda. Salpimentar.

3- Retirar del fuego y dejar entibiar. Incorporar el pollo desmenuzado y mezclar bien.

4- En un bol aparte, batir los 3 huevos. Condimentar con sal, pimienta, orégano y nuez moscada. Volcar sobre la mezcla de pollo y cebolla, y revolver hasta integrar todo.

5- Verter el relleno sobre la masa en la tartera y distribuirlo de forma pareja.

6- Cubrir con el segundo disco de masa. Sellar bien los bordes con los dedos o con un tenedor. Pinchar la tapa en varios lugares para que salga el vapor durante la cocción.

7- Pintar la tapa con el huevo batido para lograr un dorado parejo.

8- Llevar al horno durante 25 a 30 minutos, o hasta que la masa esté bien dorada. Retirar, dejar reposar 5 minutos y servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 6 a 8 porciones según el tamaño de la tartera y el grosor de los cortes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 320 kcal

Grasas: 16 gr

Carbohidratos: 24 gr

Proteínas: 21 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La tarta se conserva en la heladera hasta 3 días, cubierta con film o en un recipiente hermético. Para recalentar, llevar al horno a 160 ℃ por 10 minutos para que recupere el crocante de la masa. También se puede freezar ya cocida y fría, por hasta 2 meses; descongelar en la heladera y regenerar en horno.

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