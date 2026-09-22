Tarta de pollo y puerro: una receta rápida, fácil y sabrosa para cualquier comida

La tarta de pollo y puerro es una de esas preparaciones que combinan practicidad y sabor. Además de necesitar ingredientes fáciles de conseguir, puede ser una excelente alternativa para aprovechar pollo cocido que haya quedado de otra comida.

El protagonismo lo tienen el pollo desmenuzado y el puerro, que se combinan con cebolla y zanahoria dentro de una salsa cremosa. Todo queda encerrado entre dos tapas de masa que, después de pasar por el horno, adquieren una textura dorada y crocante.

Otra ventaja es que no hace falta preparar la masa de manera casera, ya que pueden utilizarse tapas de tarta compradas.

Una receta lista en menos de una hora

El tiempo total estimado para preparar esta tarta es de unos 50 minutos. Aproximadamente 20 minutos corresponden a la preparación de los ingredientes y el relleno, mientras que la cocción en el horno demanda unos 30 minutos.

Con las cantidades indicadas se obtienen alrededor de seis porciones.

Ingredientes

Para preparar esta tarta se necesitan:

2 tapas de tarta, una para la base y otra para cubrir.

450 gramos de pechuga de pollo cocida y desmenuzada.

3 puerros limpios y cortados en rodajas finas.

1 cebolla picada.

1 zanahoria rallada o cortada en pequeños cubos.

2 cucharadas de manteca.

2 cucharadas de harina.

250 cc de caldo de pollo.

100 cc de leche.

1 cucharada de aceite.

1 huevo para pintar la masa.

1 cucharadita de sal.

½ cucharadita de pimienta.

½ cucharadita de nuez moscada, de manera opcional.

Cómo preparar la tarta de pollo y puerro

El primer paso consiste en precalentar el horno a 200 °C. Mientras alcanza la temperatura adecuada, se debe enmantecar una tartera de entre 26 y 28 centímetros y colocar una de las tapas de masa como base.

Para comenzar con el relleno, calentar una cucharada de aceite en una sartén amplia. Incorporar la cebolla picada junto con la zanahoria y cocinar durante aproximadamente cinco minutos, hasta que la cebolla comience a quedar transparente.

Luego agregar los puerros cortados en rodajas finas y continuar la cocción durante otros cinco minutos. Es recomendable evitar que se doren demasiado para mantener el sabor suave característico del puerro.

A continuación, incorporar las dos cucharadas de manteca. Una vez derretida, agregar la harina y mezclar durante aproximadamente un minuto.

Después se incorpora gradualmente el caldo de pollo y la leche, revolviendo constantemente. La preparación debe cocinarse entre tres y cinco minutos, hasta conseguir una salsa de consistencia espesa y cremosa.

Llegado ese momento, sumar el pollo previamente cocido y desmenuzado. Condimentar con sal, pimienta y, si se desea, una pequeña cantidad de nuez moscada.

Mezclar bien todos los ingredientes y retirar la sartén del fuego.

Un detalle importante antes de rellenar

Antes de colocar la preparación sobre la masa es conveniente dejarla entibiar durante algunos minutos.

Este paso resulta importante porque colocar el relleno demasiado caliente puede aportar un exceso de humedad a la masa y afectar su textura durante la cocción.

Una vez que el relleno haya bajado un poco su temperatura, distribuirlo uniformemente sobre la base de la tarta.

Cubrir con la segunda tapa de masa y cerrar cuidadosamente los bordes. Puede realizarse el tradicional repulgue o simplemente presionar el contorno con un tenedor.

Finalmente, pintar la superficie con huevo batido y realizar tres o cuatro pequeños cortes sobre la masa para facilitar la salida del vapor durante la cocción.

Cuánto tiempo debe cocinarse

La tarta debe llevarse al horno precalentado a 200 °C durante aproximadamente 25 a 30 minutos.

El punto indicado se alcanza cuando la masa presenta una superficie bien dorada.

Una vez retirada del horno, es recomendable esperar alrededor de cinco minutos antes de cortarla. Puede servirse caliente o tibia, según las preferencias.

Una alternativa para aprovechar el pollo

Además de ser sencilla, esta receta permite reutilizar pollo previamente cocido. Por ese motivo puede resultar especialmente práctica cuando quedaron porciones de otra preparación y se busca transformarlas en una comida diferente.

El agregado de puerro, cebolla y zanahoria, junto con la salsa preparada con manteca, harina, caldo y leche, permite conseguir un relleno suave y cremoso.

Valor nutricional estimado

Según los valores estimados de la receta original, cada porción aporta aproximadamente 430 calorías, con 23 gramos de grasas, 36 gramos de carbohidratos y 24 gramos de proteínas.

Se trata de valores orientativos, ya que pueden variar según las marcas y tipos de ingredientes utilizados, el tamaño final de las porciones y eventuales modificaciones realizadas en la preparación.

Fácil de preparar, rendidora y con ingredientes habituales, la tarta de pollo y puerro se presenta como una opción para incorporar al menú cotidiano y resolver una comida completa sin demasiadas complicaciones.



INFOBAE