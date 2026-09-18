Tortilla de papas con morrón al horno: una receta fácil y lista en pocos minutos

Una alternativa sencilla a la clásica tortilla hecha en sartén. Se prepara con pocos ingredientes, no es necesario darla vuelta y en alrededor de 40 minutos puede estar lista para llevar a la mesa.
Cocina18 de septiembre de 2026

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La tortilla de papas es uno de esos platos tradicionales que se adaptan perfectamente a distintas ocasiones. Puede servirse como comida principal, acompañamiento o incluso prepararse con anticipación para llevar en una vianda.

Una variante práctica es cocinarla directamente en el horno y agregarle morrón rojo y cebolla. De esta manera se evita uno de los momentos que suele generar más dificultades al preparar la tortilla tradicional: tener que darla vuelta en la sartén.

El resultado es una preparación dorada en la superficie, firme en su interior y fácil de cortar en porciones.

Una receta sencilla para seis porciones

Para preparar esta tortilla se necesitan 4 papas medianas, 6 huevos, un morrón rojo, una cebolla y tres cucharadas de aceite.

Además, se utiliza sal y pimienta a gusto. Quienes quieran darle un toque adicional de sabor pueden incorporar una pequeña cantidad de nuez moscada.

El tiempo estimado para completar toda la preparación es de aproximadamente 40 minutos, teniendo en cuenta alrededor de 15 minutos para preparar los ingredientes y otros 20 a 25 minutos de cocción en el horno.

Cómo preparar la tortilla de papas y morrón

El primer paso consiste en precalentar el horno a 200 °C.

Mientras tanto, hay que pelar las papas y cortarlas en rodajas finas, procurando que tengan un espesor uniforme. Luego se colocan en agua con sal y se cocinan durante aproximadamente 8 minutos.

Este paso es importante: las papas deben quedar tiernas, pero conservar su forma y evitar que se desarmen.

Por otro lado, se corta la cebolla y el morrón rojo en pequeños cubos. Ambos ingredientes se saltean en una sartén con dos cucharadas de aceite durante aproximadamente cinco minutos o hasta que estén tiernos.

Una vez listas las papas, se escurren cuidadosamente y se dejan enfriar durante unos minutos.

En un recipiente amplio se baten los seis huevos y se condimentan con sal, pimienta y, de manera opcional, una pizca de nuez moscada.

A continuación se incorporan las papas junto con la cebolla y el morrón previamente salteados. La mezcla debe realizarse suavemente para evitar romper demasiado las rodajas de papa.

El paso final: la cocción en el horno

Antes de colocar la preparación, se debe aceitar una fuente apta para horno o un molde redondo.

Se vuelca allí toda la mezcla, se distribuye de manera uniforme y se lleva al horno precalentado.

La tortilla necesitará entre 20 y 25 minutos de cocción, aproximadamente. Estará lista cuando la superficie se vea dorada y el centro se encuentre firme.

Una forma sencilla de comprobar el punto de cocción es introducir un cuchillo en la parte central: si sale limpio, puede retirarse del horno.

Antes de cortarla, es recomendable dejarla reposar durante unos cinco minutos.

Una opción práctica para preparar con anticipación

Con estas cantidades pueden obtenerse aproximadamente seis porciones.

Además, es una preparación que puede conservarse. Guardada correctamente en un recipiente hermético o bien cubierta, puede permanecer en la heladera hasta tres días.

También existe la posibilidad de dividirla en porciones y congelarla durante aproximadamente un mes. Al momento de consumirla, se recomienda descongelarla previamente en la heladera y luego calentarla en horno o sartén.

Así, con ingredientes habituales y sin necesidad de realizar el clásico giro de la tortilla en la sartén, esta versión al horno se presenta como una alternativa sencilla para resolver un almuerzo o una cena familiar.


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