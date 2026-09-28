Brócoli con bechamel: una receta rápida, fácil y cremosa para preparar en 30 minutos

El brócoli gratinado con salsa bechamel es una preparación sencilla que combina la suavidad de los vegetales cocidos con la cremosidad de la salsa blanca y una cobertura de queso dorado.

Se trata de una alternativa especialmente práctica para resolver una comida sin demasiadas complicaciones y que, además, permite utilizar tanto brócoli fresco como congelado.

En Argentina, este tipo de preparación suele utilizarse como guarnición para acompañar carnes, pollo o milanesas. Sin embargo, por sus ingredientes y consistencia también puede convertirse en un plato principal liviano.

Receta de brócoli con bechamel

La preparación tiene como protagonista al brócoli previamente cocido, que luego se cubre con una salsa bechamel elaborada a base de manteca, harina y leche.

Finalmente se incorporan los quesos y se lleva todo al horno para conseguir una superficie dorada y gratinada.

Tiempo de preparación

El tiempo total necesario para realizar esta receta es de aproximadamente 30 minutos.

Preparación: 10 minutos

Cocción: 20 minutos

Ingredientes

Para realizar esta receta se necesitan:

500 gramos de brócoli, que puede ser fresco o congelado

30 gramos de manteca

30 gramos de harina común

300 mililitros de leche

100 gramos de queso cremoso o mozzarella rallada

30 gramos de queso rallado para gratinar

½ cucharadita de nuez moscada

Sal, cantidad necesaria

Pimienta, cantidad necesaria

Agua, cantidad necesaria

Cómo preparar brócoli con bechamel, paso a paso

1. Preparar el brócoli. Separar el vegetal en pequeños ramilletes y lavarlos cuidadosamente.

2. Cocinarlo. Colocar agua con sal en una olla y llevar a hervor. Incorporar el brócoli y cocinarlo durante aproximadamente 5 a 7 minutos, hasta conseguir que quede tierno pero todavía firme.

Como alternativa, también puede cocinarse en el microondas. Para hacerlo, colocar el brócoli con un pequeño chorrito de agua y cocinar durante aproximadamente 5 minutos.

3. Escurrir correctamente. Una vez cocido, retirar el brócoli y escurrirlo muy bien. Este paso es importante para evitar que el exceso de agua termine afectando la consistencia de la preparación. Reservar.

4. Comenzar la salsa bechamel. Colocar la manteca en una cacerola y derretirla a fuego medio. Incorporar la harina y mezclar durante aproximadamente un minuto, hasta obtener una pasta uniforme.

5. Incorporar la leche. Agregarla poco a poco mientras se mezcla constantemente con un batidor de mano. Hacerlo de manera gradual ayuda a conseguir una salsa homogénea y evita la formación de grumos.

6. Cocinar la salsa. Mantener la preparación al fuego durante aproximadamente 4 o 5 minutos, revolviendo continuamente hasta que la salsa comience a espesar.

Una vez alcanzada la consistencia adecuada, condimentar con sal, pimienta y nuez moscada.

7. Agregar el queso. Retirar la cacerola del fuego e incorporar los 100 gramos de queso cremoso o mozzarella rallada. Mezclar hasta que el queso quede bien integrado con la salsa.

8. Preparar la fuente. Distribuir el brócoli previamente cocido y escurrido en una fuente apta para horno. Cubrir completamente con la salsa bechamel y terminar espolvoreando los 30 gramos de queso rallado.

9. Gratinar. Llevar la fuente a un horno previamente calentado a 200 °C y cocinar durante aproximadamente 10 minutos, o hasta observar que la superficie está dorada.

Para obtener una cobertura crocante sin resecar demasiado el brócoli, es importante que el horno se encuentre bien caliente al momento de realizar el gratinado.

10. Reposar y servir. Una vez retirada la preparación del horno, dejarla reposar durante aproximadamente dos minutos antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde?

Con las cantidades indicadas, esta receta permite obtener aproximadamente cuatro porciones cuando se utiliza como guarnición.

En cambio, si se consume como plato principal, las cantidades alcanzan para aproximadamente dos porciones.

Valor nutricional aproximado

Cada porción aporta aproximadamente:

235 calorías

15 gramos de grasas

15 gramos de carbohidratos

11 gramos de proteínas

Estos valores son estimativos, ya que la composición nutricional final puede variar dependiendo del tipo y marca de los ingredientes utilizados, las cantidades exactas y el tamaño de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

El brócoli con bechamel puede conservarse en la heladera durante aproximadamente tres días, siempre que se coloque dentro de un recipiente hermético.

Para volver a consumirlo, puede calentarse en un horno a 180 °C durante unos 10 minutos. Otra alternativa es utilizar el microondas.

La preparación también puede congelarse. En ese caso, debe colocarse en una fuente o recipiente apto para freezer y puede mantenerse congelada durante un período máximo aproximado de dos meses.

Antes de consumirla, se recomienda descongelarla en la heladera durante unas 12 horas y posteriormente recalentarla en el horno hasta que esté completamente caliente.

Por su combinación de vegetales, salsa blanca y queso, el brócoli con bechamel representa una alternativa sencilla para incorporar esta verdura a las comidas habituales. Además, su preparación en apenas 30 minutos permite resolver rápidamente una guarnición o un plato principal sin necesidad de recurrir a elaboraciones complejas.

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