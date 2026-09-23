Medallones de mijo y calabaza: una receta fácil, saludable y lista en pocos minutos

Los medallones de mijo y calabaza aparecen como una opción sencilla para quienes buscan incorporar más vegetales a la alimentación cotidiana sin recurrir a preparaciones demasiado complejas.

La combinación de un cereal como el mijo con la calabaza permite obtener una preparación de textura suave en el interior y una superficie dorada después de la cocción. Además, los medallones pueden acompañarse con una ensalada, arroz o alguna salsa fresca.

Otra de sus ventajas es su versatilidad: pueden formar parte de un almuerzo liviano, utilizarse para resolver rápidamente una cena o incorporarse a una vianda. También representan una alternativa vegetariana y permiten aprovechar calabaza cocida que haya quedado de otra preparación.

Una preparación sencilla

La base de estos medallones está formada por mijo cocido y puré de calabaza, a los que se incorporan huevo, cebolla, condimentos y avena fina o pan rallado para conseguir la consistencia necesaria.

Una vez preparada la mezcla, se forman porciones individuales que posteriormente pueden cocinarse en una sartén o llevarse al horno hasta obtener una superficie firme y dorada.

El tiempo total estimado para completar la receta es de 35 minutos: aproximadamente 15 minutos de preparación y otros 20 minutos de cocción.

Ingredientes

Para preparar aproximadamente ocho medallones se necesitan:

150 gramos de mijo.

300 gramos de calabaza cocida y hecha puré.

1 huevo.

1 cebolla chica picada.

2 cucharadas de avena fina o pan rallado.

2 cucharadas de queso rallado, de manera opcional.

1 cucharada de aceite.

½ cucharadita de pimentón.

½ cucharadita de orégano.

Sal, cantidad necesaria.

Pimienta, cantidad necesaria.

Preparación paso a paso

El primer paso consiste en enjuagar bien el mijo bajo agua fría. Luego debe colocarse en una cacerola junto con 450 mililitros de agua y una pizca de sal.

Se cocina a fuego medio durante aproximadamente 18 a 20 minutos, hasta comprobar que el cereal absorbió el líquido y quedó tierno. Una vez alcanzado ese punto, se apaga el fuego y se deja entibiar.

Mientras se cocina el mijo, se prepara la calabaza. Puede cocinarse en el horno, al vapor o utilizando el microondas. Cuando esté suficientemente blanda, se realiza un puré. Si la preparación tiene demasiado líquido, es conveniente dejarla escurrir.

Por otro lado, se coloca una cucharada de aceite en una sartén y se rehoga la cebolla picada durante unos cinco minutos, hasta que adquiera una apariencia transparente.

En un recipiente amplio se colocan el mijo tibio, el puré de calabaza y la cebolla previamente rehogada. A continuación se incorporan el huevo, la avena o el pan rallado, el queso rallado —si se decide utilizarlo—, el pimentón y el orégano. Finalmente, se agrega sal y pimienta a gusto.

La preparación debe quedar húmeda, pero al mismo tiempo suficientemente firme como para poder moldearla. Si se observa que está demasiado blanda, puede incorporarse una cucharada adicional de avena o pan rallado.

Un descanso que ayuda a conservar la forma

Antes de armar los medallones, es recomendable llevar la mezcla a la heladera durante aproximadamente 10 minutos. Este breve descanso facilita el moldeado y permite que mantengan mejor su forma durante la cocción.

Después, con las manos apenas humedecidas, se forman ocho medallones de aproximadamente 1,5 centímetros de espesor.

Para cocinarlos en sartén, se utiliza una superficie antiadherente con unas gotas de aceite. Los medallones deben cocinarse a fuego medio durante aproximadamente cuatro o cinco minutos de cada lado, hasta conseguir un exterior dorado.

También existe la posibilidad de hacerlos al horno. En ese caso se colocan sobre una placa previamente aceitada y se cocinan a 200 °C durante unos 20 minutos, dándolos vuelta cuando haya transcurrido la mitad del tiempo.

¿Cuántas porciones se obtienen?

Con estas cantidades se consiguen aproximadamente cuatro porciones, calculando dos medallones para cada persona.

Esto permite utilizarlos como plato principal acompañados por vegetales, ensaladas u otras guarniciones, o incorporarlos como complemento de una comida.

Valor nutricional estimado

Según los valores estimados para esta receta, cada porción aporta aproximadamente:

245 calorías, 8 gramos de grasas, 34 gramos de carbohidratos y 9 gramos de proteínas.

Estos datos son orientativos, ya que el valor nutricional final puede variar de acuerdo con los ingredientes utilizados, sus características particulares y el tamaño de las porciones.

Cómo conservar los medallones

Otra ventaja de esta receta es que puede prepararse con anticipación. Una vez cocidos, los medallones pueden guardarse hasta tres días en la heladera, siempre que permanezcan dentro de un recipiente hermético.

También pueden congelarse ya cocidos y conservarse de esta manera durante aproximadamente dos meses.

Al momento de consumirlos nuevamente, no es necesario descongelarlos previamente. Pueden llevarse directamente a una sartén tapada, calentarse en el horno o utilizar una freidora de aire.

De esta manera, los medallones de mijo y calabaza se convierten en una alternativa práctica para tener preparada con anticipación y resolver rápidamente un almuerzo o una cena, combinando cereales y vegetales en un plato sencillo y versátil.

Fuente: Infobae.