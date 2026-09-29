Acelga salteada con ajo y cebolla: una receta rápida, fácil y lista en 20 minutos

La acelga es una de esas verduras tradicionales que están presentes desde hace décadas en las cocinas argentinas. Aunque para muchos estuvo asociada durante la infancia con comidas poco atractivas, combinada con ajo y cebolla dorados puede transformarse en una guarnición sabrosa, económica y muy fácil de preparar.

En numerosos hogares, la acelga salteada suele acompañar carnes al horno, bifes o milanesas, aunque también puede convertirse en una alternativa para una cena liviana durante la semana.

Otra de sus ventajas es que requiere pocos ingredientes y permite aprovechar verduras disponibles en la heladera antes de realizar una nueva compra.

Acelga salteada con ajo y cebolla

La preparación consiste básicamente en cocinar brevemente las hojas y pencas de la acelga para después saltearlas en una sartén junto con cebolla, ajo y aceite de oliva.

El resultado es una guarnición liviana que puede combinarse con carnes, pescados, huevos y otras preparaciones.

Tiempo de preparación

Preparar esta receta demanda aproximadamente 20 minutos en total.

Se calculan alrededor de 10 minutos para lavar, cortar y preparar los ingredientes, mientras que los otros 10 minutos corresponden aproximadamente a la cocción y el salteado.

Ingredientes

Para preparar cuatro porciones se necesita:

1 atado grande de acelga, de aproximadamente 500 gramos

1 cebolla mediana

3 dientes de ajo

3 cucharadas de aceite de oliva

Sal a gusto

Pimienta negra a gusto

1 pizca de nuez moscada, opcional

Cómo preparar acelga salteada con ajo y cebolla

1. Lavar la acelga. Limpiar cuidadosamente las hojas bajo abundante agua fría para eliminar cualquier resto de tierra o suciedad.

2. Separar hojas y pencas. Retirar los tallos blancos o pencas de las hojas verdes. Cortar las pencas en trozos pequeños y reservarlas por separado.

3. Realizar una cocción breve. Colocar abundante agua con sal en una olla y llevarla a hervor. Incorporar primero las pencas y cocinarlas durante unos tres minutos. Cuando comiencen a estar tiernas, agregar las hojas verdes y cocinar aproximadamente dos minutos más.

4. Escurrir correctamente. Retirar la acelga y colocarla en un colador. Es importante eliminar la mayor cantidad posible de agua, incluso presionándola suavemente con una cuchara. Un buen escurrido permitirá que posteriormente la verdura se saltee y no termine cocinándose nuevamente en su propia agua.

5. Preparar los aromáticos. Cortar la cebolla en cubos pequeños y picar finamente los dientes de ajo.

6. Calentar el aceite. Colocar las tres cucharadas de aceite de oliva en una sartén amplia y calentar a fuego medio.

7. Cocinar la cebolla. Incorporar la cebolla y cocinarla durante aproximadamente cinco minutos, hasta que quede transparente y tierna.

8. Incorporar el ajo. Agregar el ajo picado y cocinarlo durante unos 30 segundos. Es importante evitar que se queme, ya que podría aportar un sabor amargo a la preparación.

9. Saltear la acelga. Incorporar la acelga previamente escurrida y aumentar la intensidad del fuego. Saltear durante un par de minutos mientras se mezcla para integrar bien la verdura con el ajo y la cebolla.

10. Condimentar y servir. Finalmente, agregar sal y pimienta negra a gusto. Quienes lo prefieran pueden sumar una pizca de nuez moscada. Mezclar y servir inmediatamente mientras está caliente.

¿Cuántas porciones se obtienen?

Con las cantidades indicadas, la preparación permite obtener aproximadamente cuatro porciones cuando se utiliza como guarnición.

Puede acompañar carnes rojas, pollo, pescado, milanesas, huevos o incluso utilizarse como complemento de otras preparaciones.

Valor nutricional estimado

Cada porción aporta aproximadamente:

90 calorías

7 gramos de grasas

5 gramos de carbohidratos

3 gramos de proteínas

Estos valores son estimativos y pueden modificarse según los ingredientes utilizados, las cantidades exactas y el tamaño de cada porción.

¿Cuánto tiempo puede conservarse?

Si sobra acelga salteada, puede guardarse en la heladera durante un máximo aproximado de tres días, siempre dentro de un recipiente hermético.

También es posible congelarla. En el freezer puede conservarse hasta dos meses, aunque después de descongelarla es posible que pierda parte de su textura original.

Por su rapidez, bajo aporte calórico y facilidad de preparación, la acelga salteada con ajo y cebolla puede convertirse en una opción práctica para sumar verduras a las comidas cotidianas sin necesidad de recurrir a recetas complicadas.

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