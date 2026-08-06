Receta de budín de chocolate con pasas y granola

La preparación combina cacao amargo, manteca y huevos con fruta seca y un agregado crujiente, y propone un paso a paso simple para lograr una miga húmeda en poco más de una hora.
Cocina06 de agosto de 2026

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El aroma de un budín recién horneado tiene el poder de transformar cualquier tarde en un momento especial. Nada como cortar una rodaja esponjosa y húmeda, donde el chocolate, las pasas y la granola se combinan para ofrecer esa mezcla perfecta entre lo clásico y lo novedoso.

En Argentina, el budín es infaltable en desayunos y meriendas, sobre todo cuando bajan las temperaturas. Esta versión suma la energía de la granola y el sabor profundo del chocolate, ideal para acompañar el mate, el café o un té. Se suele preparar en reuniones familiares, para agasajar amigos o simplemente para disfrutar en casa.

Receta de budín de chocolate con pasas y granola

El budín de chocolate con pasas y granola es un bizcocho húmedo, compacto pero aireado, de miga oscura y sabor intenso a chocolate, enriquecido con pasas de uva y un toque crocante de granola en la superficie y el interior. Es fácil de preparar y perfecto para aprovechar ingredientes de la alacena.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 1 hora 10 minutos

Preparación: 20 minutos
Cocción: 50 minutos

Ingredientes

200 gr de azúcar
120 gr de manteca
2 huevos
150 gr de harina 0000
50 gr de cacao amargo en polvo
2 cucharaditas de polvo de hornear
125 ml de leche
1 cucharadita de esencia de vainilla
80 gr de pasas de uva rubias o negras
100 gr de granola (mezcla de avena, frutos secos y semillas)
1 pizca de sal

Cómo hacer budín de chocolate con pasas y granola, paso a paso

1- Precalentar el horno a 170 °C y enmantecar y enharinar un molde para budín grande.

2- Batir la manteca con el azúcar hasta lograr una mezcla cremosa y pálida.

3- Agregar los huevos de a uno, batiendo bien después de cada adición.

4- Incorporar la esencia de vainilla.

5- Tamizar juntos la harina, el cacao, el polvo de hornear y la sal. Añadir a la mezcla alternando con la leche.

6- Integrar las pasas de uva y la mitad de la granola con movimientos suaves.

7- Volcar la preparación en el molde y espolvorear el resto de la granola por encima para un acabado crocante.

8- Llevar al horno y cocinar durante 50 minutos, o hasta que al insertar un palillo salga apenas húmedo (no completamente seco, para que el budín quede jugoso).

9- Dejar enfriar 10 minutos en el molde, desmoldar y enfriar completamente sobre una rejilla.

Consejos técnicos clave: No sobrebatir al agregar la harina, controlar que el horno esté bien precalentado y no abrir la puerta hasta pasados 40 minutos.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 10 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 250 kcal
Grasas: 9 gr
Carbohidratos: 38 gr
Proteínas: 4 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se mantiene en buen estado hasta 4 días en la heladera, envuelto en film o en un recipiente hermético. Puede congelarse hasta 2 meses, cortado en porciones y bien envuelto.


INFOBAE

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