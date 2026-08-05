Receta de croquetas de brócoli, rápido y fácil

Esta versión combina verduras hervidas con huevos, queso rallado, harina y pan rallado para lograr bocados dorados, con una técnica simple de armado y una cocción que puede resolverse frita o al horno.
Cocina05 de agosto de 2026

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Las croquetas de brócoli son una alternativa rápida, fácil y económica para resolver almuerzos o cenas sin complicaciones. Además de ser una excelente forma de incorporar más verduras a la alimentación, se destacan por su sabor, su textura crocante por fuera y tierna por dentro.

Su versatilidad las convirtió en una receta infaltable en casas de estudiantes, reuniones familiares o como entrada para compartir en una picada. También son ideales para aprovechar el brócoli hervido que sobró de otra preparación y, muchas veces, ayudan a que los más chicos coman verduras de una manera mucho más atractiva.

Receta de croquetas de brócoli

Las croquetas de brócoli son bocados dorados por fuera y cremosos por dentro, hechos a base de brócoli hervido, mezclado con queso, huevo y pan rallado. Se arman bolitas o cilindros y se fríen hasta quedar crocantes, aunque también pueden hacerse al horno para una versión más liviana.

Tiempo de preparación

Total: 35 minutos
Preparación: 20 minutos
Cocción: 15 minutos

Ingredientes

1 brócoli grande (aprox. 400 g)
2 huevos
1 diente de ajo
100 g de queso rallado (tipo pategrás, reggianito o similar)
3 cucharadas de pan rallado (más extra para rebozar)
2 cucharadas de harina común
Sal y pimienta a gusto
Aceite para freír (o para pincelar si se hacen al horno)

Cómo hacer croquetas de brócoli, paso a paso

1- Hervir el brócoli en agua con sal durante 7 a 8 minutos, hasta que esté tierno. Escurrir bien y dejar enfriar para evitar exceso de humedad.

2- Picar el brócoli bien fino o aplastar con tenedor. Colocar en un bol grande.

3- Agregar el queso rallado, los huevos, el ajo picado, la harina y el pan rallado. Mezclar bien hasta obtener una masa maleable. Si está muy blanda, sumar más pan rallado de a poco.

4- Condimentar con sal y pimienta.

5- Formar bolitas o cilindros del tamaño deseado. Pasar cada croqueta por pan rallado, presionando para que se adhiera bien.

6- Para la versión frita: Calentar el aceite a 170 °C y freír las croquetas en tandas, 3 a 4 minutos por lado, hasta dorar.

7- Para la versión al horno: Pincelar con aceite y hornear en placa antiadherente a 200 °C durante 20 minutos, dándolas vuelta a mitad de cocción.

8- Retirar sobre papel absorbente y servir calientes.

Consejos técnicos:

+ Es clave secar bien el brócoli luego de hervirlo para evitar que la masa quede aguada.

+ El aceite debe estar caliente pero no humeante, para que las croquetas no absorban de más.

+ Si la mezcla queda muy húmeda, sumar pan rallado de a poco hasta lograr la textura justa.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 12 croquetas (4 porciones como entrada o acompañamiento).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 170 kcal
Grasas: 8 g
Carbohidratos: 16 g
Proteínas: 8 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.


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