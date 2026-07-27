Receta de arepas rellenas con pollo y cebollas, rápida y fácil

Se prepara con pocos ingredientes simples de conseguir, suma pimentón dulce opcional para dar sabor y permite servir seis unidades como plato principal o hacer versiones reducidas especiales para picadas.
Cocina27 de julio de 2026

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Las arepas rellenas con pollo y cebollas se convirtieron en una alternativa cotidiana para quienes buscan una comida rápida, sabrosa y rendidora. La combinación de masa de maíz dorada y un relleno jugoso responde a la tendencia de adoptar recetas latinoamericanas en la mesa argentina, especialmente cuando se busca algo diferente a la clásica empanada o tarta.

En la Argentina, las arepas suelen aparecer en hogares con influencia venezolana o colombiana, pero también en cocinas dispuestas a experimentar con ingredientes fáciles de conseguir. Suelen prepararse para cenas informales, picadas o como vianda práctica.

Receta de arepas rellenas con pollo y cebollas

Las arepas rellenas con pollo y cebollas son discos de masa de maíz precocida, dorados en sartén, abiertos y rellenados con una mezcla de pollo cocido y cebolla salteada. Todo el proceso es simple y no requiere técnicas complejas.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 40 minutos
Preparación: 20 minutos
Cocción: 20 minutos

Ingredientes

2 tazas de harina de maíz precocida
2 ½ tazas de agua tibia
1 cucharadita de sal fina
2 cucharadas de aceite neutro (girasol o maíz)
2 pechugas de pollo cocidas y desmenuzadas
2 cebollas medianas, cortadas en pluma fina
1 diente de ajo picado
1 cucharada de aceite de oliva
Sal y pimienta a gusto
1 cucharadita de pimentón dulce (opcional)

Cómo hacer arepas rellenas con pollo y cebollas, paso a paso

1- Mezclar la harina de maíz precocida y la sal en un bol. Agregar el agua tibia de a poco hasta obtener una masa suave, no pegajosa. Dejar descansar 5 minutos.

2- Dividir la masa en 6 bollos, formar discos de 1,5 cm de alto.

3- Calentar una sartén y pincelar con aceite neutro. Cocinar las arepas 5-7 minutos por lado, hasta que estén doradas y suenen huecas.

4- En otra sartén, calentar el aceite de oliva y saltear las cebollas y el ajo hasta transparentar. Sumar el pollo desmenuzado, salpimentar y agregar pimentón si se desea.

5- Abrir las arepas con un cuchillo en el borde, formando un bolsillo.

6- Rellenar con la mezcla de pollo y cebolla y volver 1 minuto a la sartén tapadas, para que se calienten bien.

7- Servir enseguida. 

Consejo: La arepa debe quedar crocante y el relleno jugoso.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 6 porciones. Cada arepa representa una comida individual abundante, ideal para servir como plato principal en almuerzos o cenas, o bien para compartir en una picada o reunión informal. Si se preparan más pequeñas, pueden rendir hasta 12 unidades tipo bocadito para eventos o mesas de tapeo.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 310 kcal
Grasas: 7 g
Carbohidratos: 42 g
Proteínas: 21 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Las arepas rellenas pueden conservarse en heladera hasta 3 días, bien tapadas. Se pueden freezar (sin rellenar) hasta 1 mes. Para recalentar, usar sartén o microondas.


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