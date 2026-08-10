Receta de tostadas belgas, rápida y fácil

Con huevos, leche, harina leudante, azúcar y manteca derretida, la mezcla se cocina en wafflera o sartén hasta quedar esponjosa, y se sirve con miel, dulce de leche, mermelada o frutas.
Cocina10 de agosto de 2026

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El aroma a vainilla y manteca caliente suele ser el primer aviso: hay tostadas belgas en casa. Inspiradas en los waffles europeos, ganaron popularidad en la Argentina como una opción rápida y deliciosa. Son perfectas para cualquier momento, pero suelen aparecer en la mesa cuando se busca algo especial y reconfortante, sobre todo en días frescos.

Receta de tostadas belgas

Las tostadas belgas son una masa semilíquida hecha a base de harina, huevos, azúcar y leche, cocida en wafflera o sartén hasta formar porciones doradas y esponjosas. Su textura recuerda a un cruce entre pancake y pan de leche, y pueden servirse dulces o saladas.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 20 minutos

Preparación: 10 minutos
Cocción: 10 minutos

Ingredientes

2 huevos
250 cc de leche
200 gr de harina leudante
40 gr de azúcar
40 gr de manteca derretida
1 cucharadita de esencia de vainilla
1 pizca de sal

Cómo hacer tostadas belgas, paso a paso

1- Batir los huevos con el azúcar y la esencia de vainilla hasta obtener una mezcla espumosa.

2- Añadir la manteca derretida (no caliente) y mezclar.

3- Incorporar la leche y luego la harina leudante junto con la pizca de sal, mezclando hasta que no queden grumos.

4- Calentar una wafflera o una sartén antiadherente y pincelar con un poco de manteca.

5- Verter una porción de la mezcla y cocinar hasta que la superficie burbujee y los bordes se vean dorados.

6- Dar vuelta (si es sartén) o cerrar la wafflera y cocinar hasta que estén bien cocidas y doradas.

7- Servir calientes, acompañadas de miel, dulce de leche, mermelada o frutas frescas.

8- Consejo: No sobrebatir la mezcla para lograr una textura aireada.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 230 kcal
Grasas: 9 gr
Carbohidratos: 30 gr
Proteínas: 7 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 2 días (bien tapadas). Se pueden freezar por 1 mes. Para consumir, recalentar en horno o tostadora.

INFOBAE

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