Receta de panqueques de manzana y canela con caramelo, rápida y fácil

La combinación de manzana y canela en un panqueque realza tanto la textura como la complejidad del postre. La fruta aporta humedad y un punto de acidez que equilibra el dulzor general, mientras que la especia introduce una nota aromática que complementa. El caramelo, utilizado como cobertura, añade un contraste crocante y un matiz ligeramente amargo, logrando un resultado final armónico y atractivo para distintas ocasiones. Esta preparación puede servirse tanto a temperatura ambiente como tibia, adaptándose a diferentes preferencias.

En Argentina, los panqueques forman parte de la gastronomía cotidiana y suelen encontrarse en la mayoría de los bodegones y restaurantes familiares. La versión más popular incluye dulce de leche como relleno, aunque las variantes con frutas han ganado espacio en los últimos años. La incorporación de ambos ingredientes responde a una búsqueda de sabores alternativos y de mayor ligereza, manteniendo la esencia tradicional.

El panqueque de manzana y canela permite ajustar la cantidad de azúcar según el gusto o la ocasión, y admite ingredientes adicionales como nueces o pasas para sumar textura. La masa base debe ser fina para equilibrar la proporción entre la fruta y el panqueque.

Receta de panqueques de manzana y canela con caramelo

Se preparan panqueques finos utilizando una mezcla básica de harina, huevo, leche y una pizca de sal. Una vez cocidos, se rellenan con manzana salteada en manteca y espolvoreada con canela, logrando que la fruta conserve su textura y sabor. Para finalizar, los panqueques se enrollan o se pliegan y se cubren con un baño de caramelo dorado, que se obtiene al fundir azúcar y dejarla alcanzar el punto justo.

El procedimiento requiere cocinar la manzana hasta que esté tierna pero firme, evitando que se desintegre en exceso. La masa debe resultar flexible y delgada para envolver el relleno de manera uniforme. El caramelo se aplica sobre los panqueques ya montados, formando una capa brillante que aporta contraste en sabor y textura. El resultado final es un postre de presentación cuidada, con equilibrio entre el dulzor, la acidez de la fruta y el toque especiado de la canela.

Tiempo de preparación

Total: 40 minutos

Preparación: 20 minutos

Cocción: 20 minutos

Ingredientes

200 g de harina 0000

5 g de sal

30 g de azúcar

3 huevos

500 cc de leche

50 g de manteca derretida

6 manzanas verdes (tipo Granny Smith)

2 cucharaditas de canela en polvo

60 g de azúcar extra (para las manzanas)

80 g de azúcar (para el caramelo)

30 g de manteca (para saltear las manzanas)

Ralladura de 1 limón (opcional)

Cómo hacer panqueques de manzana y canela con caramelo, paso a paso

1- Mezclar la harina, sal, azúcar, huevos y leche en un bol o licuadora hasta lograr una mezcla lisa y sin grumos. Agregar la manteca derretida al final y dejar reposar en heladera 30 minutos.

2- Pelar y cortar las manzanas en juliana fina o rallarlas grueso. Saltearlas en sartén con la manteca y el azúcar extra hasta que estén apenas doradas. Sumar la canela y la ralladura de limón. Cocinar 3-4 minutos. Reservar.

3- Calentar una sartén antiadherente. Volcar una porción de masa y girar para cubrir la base. Cocinar a fuego medio hasta que los bordes se despeguen. Dar vuelta y dorar del otro lado. Repetir hasta terminar la masa.

4- Rellenar cada panqueque con la mezcla de manzana y canela. Doblar o enrollar.

5- En una sartén limpia, colocar el azúcar para el caramelo y calentar a fuego medio hasta que tome color dorado (no remover, solo mover la sartén).

6- Pasar cada panqueque relleno por el caramelo, dorando ambos lados rápidamente. Atención: el caramelo quema, hacerlo con pinza y rapidez.

7- Servir tibios, solos o con una cucharada de crema batida o helado.

Consejos técnicos:

+ La sartén para panqueques debe estar bien caliente y apenas enmantecada.

+ El caramelo debe usarse ni bien está dorado, para evitar que se queme y amargue.

+ Si se desea, se puede flamear con un chorrito de rhum para sumar aroma.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La cantidad de ingredientes, junto con el paso a paso, deja como resultado una receta que rinde 8 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 250

Grasas: 7 g

Carbohidratos: 42 g

Proteínas: 6 g

Los datos numéricos son estimados y cada valor nutricional dependerá de los ingredientes utilizados en la preparación y en las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 3 días en recipiente hermético. Se recomienda recalentar antes de servir. No es apto para freezer, ya que la textura de la manzana y el caramelo se altera.

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