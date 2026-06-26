Receta de tapa de asado con hierbas y parmesano, rápida y fácil

Hay algo en la tapa de asado que nos conecta de inmediato con el asado argentino: ese aroma inconfundible, la textura jugosa y la promesa de sabor intenso. Sumar hierbas frescas y una lluvia generosa de queso parmesano transforma este corte clásico en una opción perfecta para una comida rápida pero con carácter, ideal para una reunión improvisada o una picada distinta.

En muchas familias argentinas, la tapa de asado suele ser protagonista en la parrilla del domingo, pero con esta receta exprés se convierte en la aliada de cualquier día: la podés preparar al horno o a la plancha y el resultado siempre es sabroso, dorado y con ese toque de sofisticación simple que tanto nos gusta.

Receta de tapa de asado con hierbas y parmesano

La tapa de asado con hierbas y parmesano es un corte vacuno cocido a fuego fuerte, condimentado con hierbas frescas y gratinado con queso parmesano rallado. Es una receta práctica, pensada para lograr una carne jugosa y sabrosa en poco tiempo, sin perder el espíritu de la cocina argentina.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 40 minutos

Preparación: 10 minutos

Cocción: 30 minutos

Ingredientes

1 kg de tapa de asado (entera o en bifes gruesos)

3 dientes de ajo

1 ramito de perejil fresco

1 ramito de tomillo fresco

1 ramito de orégano fresco (o seco, si no conseguís fresco)

1 puñado generoso de queso parmesano rallado (aprox. 80 g)

2 cucharadas de aceite de oliva

Sal entrefina y pimienta negra recién molida, a gusto

Jugo de 1/2 limón

Cómo hacer tapa de asado con hierbas y parmesano, paso a paso

1- Precalentar el horno a 220°C o calentar bien la plancha si usás cocina a gas.

2- Secar la tapa de asado con papel de cocina, retirar exceso de grasa si es necesario y salar de ambos lados.

3- Picar los dientes de ajo, el perejil, el tomillo y el orégano. Mezclar con el aceite de oliva y el jugo de limón.

4- Untar toda la carne con la mezcla de hierbas y ajo. Dejar marinar 5 minutos para potenciar el sabor.

5- Colocar la carne en una bandeja para horno (o sobre la plancha bien caliente). Cocinar 15 minutos de un lado hasta que esté bien dorada.

6- Dar vuelta, cocinar 10 minutos más. En los últimos 5 minutos, espolvorear con el queso parmesano rallado para que gratine y forme una costra dorada y crocante.

7- No pasarse de cocción: la tapa de asado debe quedar jugosa. Dejar reposar 3 minutos antes de cortar.

8- Servir cortada en fetas gruesas acompañada de ensalada fresca o papas al vapor.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 400 kcal

Grasas: 20 g

Carbohidratos: 2 g

Proteínas: 52 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se puede guardar en la heladera, bien tapada, hasta 3 días. También se puede freezar (congelar) por 2 meses. Recomiendo recalentar en horno o sartén para mantener la textura crocante del queso.



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