Receta de guiso de mondongos con porotos y garbanzos, rápida y fácil

Un plato espeso, sabroso y nutritivo, con pancita de res, legumbres y verduras cocidas en una sola olla, para los días fríos del invierno.
Cocina02 de julio de 2026

ScreenHunter_090

Hay aromas que transforman una tarde fría en un recuerdo de hogar: el guiso de mondongo con porotos y garbanzos tiene ese don. Un plato cargado de nostalgia, bien argento, que invita a la mesa grande y al pan recién cortado, con la promesa de calor, espesor y rendimiento.

En muchas familias argentinas, el guiso de mondongo aparece en los días más fríos del invierno, o cuando hay que “estirar la olla” y rendir el bolsillo. Es típico de domingos lluviosos, reuniones de amigos, o como refugio tras una jornada larga. Adoptó ingredientes de la inmigración, pero aún es bien criollo: cada casa tiene su versión, pero la base es siempre la misma.

El mondongo, bien tierno, aporta una textura suave; los porotos y los garbanzos suman proteína y cuerpo; y las verduras completan el plato con sabor. Con esa base, el guiso queda pensado para cocinar en cantidad y recalentar al día siguiente sin perder sabor.

Receta de guiso de mondongo con porotos y garbanzos

El guiso de mondongo con porotos y garbanzos es una preparación sustanciosa elaborada con pancita de res (mondongo), legumbres y verduras. Se cocina todo junto en una cacerola para lograr un plato espeso y rendidor, ideal para compartir.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 1 hora 40 minutos

Preparación: 30 minutos
Cocción: 1 hora 10 minutos

Ingredientes

1 kg de mondongo (pancita de res)
1 taza de porotos (alubia o manteca) cocidos
1 taza de garbanzos cocidos
1 cebolla grande picada
2 dientes de ajo picados
1 morrón rojo cortado en juliana
2 tomates perita pelados y picados (o 1 lata chica de tomate)
2 zanahorias en rodajas finas
1 cucharada de puré de tomate
2 hojas de laurel
1 ramito de perejil y orégano fresco
1 pizca de ají molido
1 cucharadita de pimentón dulce
100 cc de aceite (girasol o maíz)
Sal y pimienta a gusto
Caldo de verduras, cantidad necesaria

Cómo hacer guiso de mondongo con porotos y garbanzos, paso a paso

1- Limpiar bien el mondongo y hervirlo en abundante agua con laurel y sal hasta que esté tierno (aprox. 50 minutos). Escurrir, dejar enfriar y cortar en tiras o cubos pequeños.

2- En una cacerola grande, calentar el aceite y rehogar la cebolla y el ajo hasta que estén transparentes.

3- Agregar el morrón y las zanahorias. Saltear 5 minutos.

4- Incorporar los tomates picados y el puré de tomate. Cocinar hasta que la preparación tome color y los vegetales estén blandos.

5- Sumar el mondongo cortado y mezclar bien. Condimentar con sal, pimienta, laurel, ají molido, pimentón y el ramito de hierbas.

6- Añadir el caldo caliente hasta cubrir los ingredientes. Cocinar a fuego medio-bajo durante 30 minutos; revolver cada tanto para que no se pegue.

7- Agregar los porotos y los garbanzos ya cocidos. Mezclar y dejar cocinar todo junto 10 minutos más. Si hace falta, añadir un poco más de caldo.

8- Rectificar sal y pimienta. Apagar el fuego y dejar reposar 10 minutos antes de servir.

9- Servir bien caliente, con perejil fresco picado por encima.

Consejos clave:

+ Es fundamental que el mondongo esté bien tierno antes de sumarlo al guiso.

+ El aceite debe estar caliente pero no humeante al rehogar.

+ El caldo debe agregarse caliente para no cortar la cocción.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 6 porciones abundantes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 370 kcal
Grasas: 17 gr
Carbohidratos: 28 gr
Proteínas: 23 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, puede conservarse hasta 3 días en recipiente hermético. Se puede freezar por 2 meses, preferentemente en porciones individuales. Para recalentar, hacerlo a fuego suave agregando un chorrito de agua o caldo si hiciera falta.


INFOBAE

Te puede interesar
Lo más visto
ScreenHunter_171

Teatro en vacaciones de invierno: dos funciones

Locales02 de julio de 2026
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO invita a la comunidad a disfrutar de la obra de teatro “LAS INCREÍBLES HISTORIAS DE BELLA 2, Nuevos Cuentos para Disfrutar en Familia” el VIERNES 17 DE JULIO en el Salón de la Sociedad Italiana en DOS FUNCIONES: 15 HS. Y 17 HS.
ScreenHunter_172

Acompañamiento a las actividades deportivas locales

Locales02 de julio de 2026
La Comuna de San Carlos Sud estuvo presente en el Torneo de Patín, organizado por la Asociación de Patín Zona Norte en el Gimnasio Cubierto “Rubén D. Giay” del Club Deportivo Unión Progresista, que fue sede de esta actividad, reuniendo a patinadores de distintas localidades de la región.