Receta de guiso de mondongos con porotos y garbanzos, rápida y fácil
Hay aromas que transforman una tarde fría en un recuerdo de hogar: el guiso de mondongo con porotos y garbanzos tiene ese don. Un plato cargado de nostalgia, bien argento, que invita a la mesa grande y al pan recién cortado, con la promesa de calor, espesor y rendimiento.
En muchas familias argentinas, el guiso de mondongo aparece en los días más fríos del invierno, o cuando hay que “estirar la olla” y rendir el bolsillo. Es típico de domingos lluviosos, reuniones de amigos, o como refugio tras una jornada larga. Adoptó ingredientes de la inmigración, pero aún es bien criollo: cada casa tiene su versión, pero la base es siempre la misma.
El mondongo, bien tierno, aporta una textura suave; los porotos y los garbanzos suman proteína y cuerpo; y las verduras completan el plato con sabor. Con esa base, el guiso queda pensado para cocinar en cantidad y recalentar al día siguiente sin perder sabor.
Receta de guiso de mondongo con porotos y garbanzos
El guiso de mondongo con porotos y garbanzos es una preparación sustanciosa elaborada con pancita de res (mondongo), legumbres y verduras. Se cocina todo junto en una cacerola para lograr un plato espeso y rendidor, ideal para compartir.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 1 hora 40 minutos
Preparación: 30 minutos
Cocción: 1 hora 10 minutos
Ingredientes
1 kg de mondongo (pancita de res)
1 taza de porotos (alubia o manteca) cocidos
1 taza de garbanzos cocidos
1 cebolla grande picada
2 dientes de ajo picados
1 morrón rojo cortado en juliana
2 tomates perita pelados y picados (o 1 lata chica de tomate)
2 zanahorias en rodajas finas
1 cucharada de puré de tomate
2 hojas de laurel
1 ramito de perejil y orégano fresco
1 pizca de ají molido
1 cucharadita de pimentón dulce
100 cc de aceite (girasol o maíz)
Sal y pimienta a gusto
Caldo de verduras, cantidad necesaria
Cómo hacer guiso de mondongo con porotos y garbanzos, paso a paso
1- Limpiar bien el mondongo y hervirlo en abundante agua con laurel y sal hasta que esté tierno (aprox. 50 minutos). Escurrir, dejar enfriar y cortar en tiras o cubos pequeños.
2- En una cacerola grande, calentar el aceite y rehogar la cebolla y el ajo hasta que estén transparentes.
3- Agregar el morrón y las zanahorias. Saltear 5 minutos.
4- Incorporar los tomates picados y el puré de tomate. Cocinar hasta que la preparación tome color y los vegetales estén blandos.
5- Sumar el mondongo cortado y mezclar bien. Condimentar con sal, pimienta, laurel, ají molido, pimentón y el ramito de hierbas.
6- Añadir el caldo caliente hasta cubrir los ingredientes. Cocinar a fuego medio-bajo durante 30 minutos; revolver cada tanto para que no se pegue.
7- Agregar los porotos y los garbanzos ya cocidos. Mezclar y dejar cocinar todo junto 10 minutos más. Si hace falta, añadir un poco más de caldo.
8- Rectificar sal y pimienta. Apagar el fuego y dejar reposar 10 minutos antes de servir.
9- Servir bien caliente, con perejil fresco picado por encima.
Consejos clave:
+ Es fundamental que el mondongo esté bien tierno antes de sumarlo al guiso.
+ El aceite debe estar caliente pero no humeante al rehogar.
+ El caldo debe agregarse caliente para no cortar la cocción.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 6 porciones abundantes.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
Calorías: 370 kcal
Grasas: 17 gr
Carbohidratos: 28 gr
Proteínas: 23 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, puede conservarse hasta 3 días en recipiente hermético. Se puede freezar por 2 meses, preferentemente en porciones individuales. Para recalentar, hacerlo a fuego suave agregando un chorrito de agua o caldo si hiciera falta.
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