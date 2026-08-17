Visita de la reliquia de San Francisco de Asís

En el marco del VIII Centenario de la muerte de San Francisco de Asís, durante agosto se llevará adelante una visita de su reliquia por distintas comunidades de la región, con celebraciones religiosas y momentos de encuentro espiritual.
Locales17 de agosto de 2026

En el marco del VIII Centenario de la muerte de San Francisco de Asís, durante agosto se llevará adelante una visita de su reliquia por distintas comunidades de la región, con celebraciones religiosas y momentos de encuentro espiritual.

El recorrido comenzará el lunes 17 de agosto en la comunidad de San Carlos Borromeo, donde a las 21:00 se realizará la bienvenida y Santa Misa.

El martes 18, la reliquia llegará a San Carlos Sud. La jornada comenzará a las 9:00 con la bienvenida y veneración, mientras que a las 19:00 se celebrará la Santa Misa y un encuentro de espiritualidad.

El miércoles 19, será el turno de San Carlos Norte, con bienvenida y veneración desde las 9:00, Santa Misa a las 17:00 y encuentro de espiritualidad.

Posteriormente, el jueves 20, la reliquia visitará San José Obrero. La jornada tendrá bienvenida y veneración a las 9:00, Santa Misa a las 15:00 y, a las 19:00, un encuentro con el mundo empresarial.

El recorrido continuará el viernes 21 en San Carlos Borromeo, con bienvenida y veneración desde las 9:00, Santa Misa a las 19:00 y encuentro de espiritualidad.

Finalmente, el sábado 22, también en San Carlos Borromeo, se realizará la bienvenida y veneración desde las 9:00, mientras que a las 19:30 tendrá lugar la Santa Misa de despedida.

Junto a la reliquia de San Francisco de Asís también estarán presentes las de Santa Clara de Asís y San Buenaventura.

Desde la organización destacaron que las reliquias constituyen un signo concreto de la cercanía y el testimonio de un santo, invitando a recordar su vida, fortalecer la fe y renovar el compromiso de seguir a Cristo.

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