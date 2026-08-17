El Niño: elevan al 95% la probabilidad de un evento muy fuerte

El Pacífico registró un calentamiento excepcional y aumentaron las probabilidades de un El Niño muy fuerte hacia finales de 2026, según nuevas proyecciones.
Locales17 de agosto de 2026

El Pacífico registró un calentamiento excepcional y aumentaron las probabilidades de un El Niño muy fuerte hacia finales de 2026, según nuevas proyecciones.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) actualizó sus proyecciones sobre El Niño 2026 y elevó al 95% la probabilidad de que el fenómeno alcance una intensidad “muy fuerte” entre octubre y diciembre. El rápido calentamiento registrado en el océano Pacífico ecuatorial reforzó la posibilidad de un evento excepcional.

El Centro de Predicción Climática (CPC) publicó una nueva edición de su Informe de Diagnóstico ENSO, en el que reunió las previsiones oficiales sobre la evolución de la Oscilación del Sur de El Niño.

Uno de los principales indicadores fue la temperatura superficial del mar en la región Niño 3.4, que alcanzó una anomalía semanal de 1,8 °C. Según un análisis de Meteored Brasil basado en la serie histórica del CPC/NOAA, nunca antes ese nivel se había registrado tan temprano en el año.

 

El Niño podría alcanzar una intensidad “muy fuerte” en agosto

Las proyecciones indicaron que, hacia finales de agosto, las anomalías semanales podrían superar los 2 °C y entrar dentro de la categoría considerada “muy fuerte”. De concretarse, el fenómeno continuaría mostrando una evolución particularmente acelerada.

Durante la última semana analizada se observaron anomalías de +1,8 °C en Niño 3.4, +2,4 °C en Niño 3 y +3,3 °C en Niño 1+2. En tanto, la región Niño 4 presentó un registro de +0,3 °C.

Los valores evidenciaron que el calentamiento se concentró especialmente sobre sectores centrales y orientales del Pacífico ecuatorial.

La actualización también mostró un importante cambio respecto del informe difundido en julio. En aquel momento, la posibilidad de un El Niño muy fuerte durante el trimestre octubre-diciembre se ubicaba alrededor del 81%. En agosto, la estimación ascendió hasta aproximadamente el 95%, es decir, unos 14 puntos porcentuales, indica el sitio Meteored.

 

Un registro que superó al Super El Niño de 1997-1998

 Otro dato que llamó la atención estuvo relacionado con la velocidad del calentamiento. La anomalía de 1,8 °C en la región Niño 3.4 se registró durante la semana centrada en el 5 de agosto.

 El antecedente más temprano correspondía al denominado Super El Niño de 1997-1998, cuando ese mismo nivel había sido alcanzado el 20 de agosto. En otros episodios intensos, el umbral recién se había superado entre septiembre y octubre.

Sin embargo, los especialistas remarcaron que alcanzar tempranamente una anomalía semanal de 1,8 °C no implicaba, por sí solo, que el episodio 2026-2027 fuera a convertirse en el más intenso de la historia.

La intensidad definitiva de El Niño no se estableció únicamente a partir de registros semanales, sino mediante promedios correspondientes a períodos de tres meses. Por ese motivo, todavía será necesario observar la evolución del Pacífico durante los próximos meses. Fuente: LT10

ScreenHunter_092
Te puede interesar
ScreenHunter_099

Visita al CER N° 265 “Las Higueritas”

Locales18 de agosto de 2026
La Presidenta Comunal Dra. Florencia Primo visitó el CER N° 265 “Brig. Gral. Juan Gregorio Las Heras” conocido como “Las Higueritas”, para hacer entrega de un equipo de sonido para el establecimiento y de un presente por el Día del Niño para cada uno de los alumnos.
ScreenHunter_098

Visita de la reliquia de San Francisco de Asís

Locales17 de agosto de 2026
En el marco del VIII Centenario de la muerte de San Francisco de Asís, durante agosto se llevará adelante una visita de su reliquia por distintas comunidades de la región, con celebraciones religiosas y momentos de encuentro espiritual.
ScreenHunter_082

San Carlos Norte conmemoró sus Fiestas Patronales

Locales15 de agosto de 2026
En horas de la mañana de este sábado se llevó a cabo el acto protocolar por las Fiestas Patronales de San Carlos Norte, en la Plaza Fermín Laprade, con la participación de autoridades, representantes de instituciones y vecinos de la localidad.
ScreenHunter_080

Desinmec estará presente en Tecnofidta 2026

Locales14 de agosto de 2026
Del 15 al 18 de septiembre, Desinmec participará de Tecnofidta 2026, la Feria Internacional de Tecnología para la Industria Alimentaria, que se desarrollará en el Predio Ferial La Rural de Buenos Aires.
Lo más visto
20062018-condolencias

Condolencias

Locales13 de agosto de 2026
El Lic. Carlos Clemente, Presidente del Foro de Integración y Desarrollo Regional Santa Fe, y familia participa con mucho dolor del fallecimiento de su tía Nilda Amaral de Dueip, elevando una oración al cielo con un profundo abrazo al alma a su querido primo José Luis Dueip y familia.
ScreenHunter_078

Seminario de cocina para emprendedores

Locales14 de agosto de 2026
En el marco del Programa de Capacitaciones en Oficios que el GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO lleva delante de manera ininterrumpida, continúa el desarrollo de cursos, seminarios y jornadas de capacitación, formación y/o actualización relacionados a la Gastronomía, en las Dependencias Municipales de la Peña del Tango “Ronald Valentino”.
ScreenHunter_080

Desinmec estará presente en Tecnofidta 2026

Locales14 de agosto de 2026
Del 15 al 18 de septiembre, Desinmec participará de Tecnofidta 2026, la Feria Internacional de Tecnología para la Industria Alimentaria, que se desarrollará en el Predio Ferial La Rural de Buenos Aires.
ScreenHunter_082

San Carlos Norte conmemoró sus Fiestas Patronales

Locales15 de agosto de 2026
En horas de la mañana de este sábado se llevó a cabo el acto protocolar por las Fiestas Patronales de San Carlos Norte, en la Plaza Fermín Laprade, con la participación de autoridades, representantes de instituciones y vecinos de la localidad.
ScreenHunter_098

Visita de la reliquia de San Francisco de Asís

Locales17 de agosto de 2026
En el marco del VIII Centenario de la muerte de San Francisco de Asís, durante agosto se llevará adelante una visita de su reliquia por distintas comunidades de la región, con celebraciones religiosas y momentos de encuentro espiritual.