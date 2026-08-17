Central festejó sus 100 años con un multitudinario almuerzo

El Club Central San Carlos continuó celebrando sus 100 años de vida institucional y, en ese marco, este domingo llevó adelante un gran almuerzo aniversario en Letoile, que reunió a cerca de 600 personas.

La celebración comenzó al mediodía y se extendió durante toda la tarde, en una jornada marcada por el encuentro, la camaradería y el sentido de pertenencia hacia una institución que forma parte de la historia de la comunidad sancarlina.

Los presentes disfrutaron de un almuerzo y distintas propuestas, entre ellas show en vivo que acompañó la jornada y aportó música y entretenimiento al festejo.

En simultáneo, quienes participaron de la celebración tuvieron la posibilidad de recorrer el Museo de los 100 Años y el Salón de la Gloria Centralista, dos espacios especialmente preparados para recordar y poner en valor distintos momentos, protagonistas y logros de la historia del club.

De esta manera, Central San Carlos continúa con los festejos por su centenario, compartiendo con socios, familias, exintegrantes y toda la comunidad un aniversario muy especial que celebra un siglo de historia, crecimiento y compromiso institucional.