Receta de papas españolas con queso cheddar, rápida y fácil
¿Quién puede resistirse a unas papas doradas, crocantes por fuera y tiernas por dentro, cubiertas con un baño generoso de queso cheddar fundido? Este clásico de bodegón y cervecería argentina es una invitación directa al disfrute, especialmente cuando necesitamos una solución rápida y sabrosa para compartir.
Las papas españolas con queso cheddar suelen ser protagonistas en reuniones informales, picadas o como guarnición potente para carnes. En Argentina, se piden mucho en bares, pero también son facilísimas de hacer en casa: ideales para improvisar un tapeo o acompañar una comida sencilla con un toque de lujo fundente.
Receta de papas españolas con queso cheddar
Las papas españolas con queso cheddar son rodajas de papa fritas hasta quedar doradas, servidas bien calientes y cubiertas por una salsa de cheddar fundido, a veces realzada con un toque de crema o leche para lograr esa textura suave y tentadora.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 30 minutos
Preparación: 10 minutos
Cocción: 20 minutos
Ingredientes
5 papas medianas
200 gr de queso cheddar en fetas o rallado
100 ml de crema de leche
500 ml de aceite de girasol (para freír)
Sal y pimienta a gusto
1 cucharadita de pimentón dulce (opcional)
1 cucharada de perejil fresco picado (opcional)
Cómo hacer papas españolas con queso cheddar, paso a paso
1- Lavar y pelar las papas. Cortar en rodajas de 0,5 cm de espesor para lograr buena cocción y crocancia.
2- Secar las rodajas con papel de cocina para evitar salpicaduras al freír.
3- Calentar el aceite en una sartén profunda a 170-180 °C. Es clave no sobrecargar la sartén para que las papas queden bien doradas.
4- Freír las papas en tandas hasta que estén doradas y tiernas por dentro (aprox. 6-8 minutos por tanda). Retirar y escurrir sobre papel absorbente.
5- Mientras tanto, calentar la crema de leche en una ollita a fuego bajo. Agregar el queso cheddar y revolver hasta que se funda y la salsa quede lisa.
6- Salpimentar las papas fritas, disponer en una fuente y bañar de inmediato con la salsa de cheddar.
7- Espolvorear con pimentón y perejil si se desea, y servir caliente.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 4 porciones como picada o guarnición.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
Calorías: 420
Grasas: 26 gr
Carbohidratos: 38 gr
Proteínas: 7 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera: hasta 2 días, en recipiente hermético. Para el freezer no se recomienda, ya que las papas fritas pierden textura. Recalentar en horno para devolver crocancia.
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