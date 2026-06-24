Histórico: Provincia anunció que por primera vez la ciudad de Santa Fe tendrá un vuelo internacional regular y será a Florianópolis

“Estamos trabajando para que Sauce Viejo sea el hub logístico, comercial y turístico de esta región”, afirmó el ministro de Desarrollo Productivo de la Provincia, Gustavo Puccini, al presentar la nueva conexión aérea con Brasil.

La ciudad de Santa Fe contará por primera vez con una conexión aérea internacional regular durante la temporada de verano. El Gobierno de la Provincia presentó este miércoles la nueva ruta entre el Aeropuerto Internacional de Sauce Viejo y Florianópolis, que comenzará a operar el 26 de diciembre y se extenderá hasta el 27 de marzo, con vuelos semanales los sábados.

La iniciativa, impulsada junto al operador mayorista Destinos, busca fortalecer la conectividad aérea de la provincia, ampliar las opciones turísticas para los santafesinos y consolidar los vínculos comerciales y productivos con Brasil.

Durante la presentación, realizada en el Aeropuerto Internacional de Sauce Viejo, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, destacó el trabajo conjunto entre los sectores público y privado que permitió concretar el proyecto.

“Esta ruta es fruto de una articulación público-privada que demuestra lo que podemos lograr cuando trabajamos con objetivos comunes. Nuestro gobernador nos pidió que consiguiéramos nuevas conexiones y estamos trabajando para que Sauce Viejo sea el hub logístico, comercial y turístico de esta región”, afirmó.

Puccini subrayó además el proceso de internacionalización que atraviesa la terminal aérea santafesina y recordó que, en los últimos meses, Sauce Viejo se posicionó entre los principales aeropuertos del país para operaciones de carga a través del programa Exporta Simple.

“Es la primera gran iniciativa internacional que impulsa Sauce Viejo. Representa una apertura al mundo y esperamos que sea una señal para que nuevas compañías se interesen en operar desde aquí, generando más conectividad y atrayendo turistas a nuestra provincia”, añadió.

Por su parte, la vocera de Gobernación, Virginia Coudannes, destacó la decisión política de fortalecer la infraestructura aeroportuaria provincial. “Cuando el gobernador Maximiliano Pullaro afirma que Santa Fe es el motor productivo de la Argentina, habla también de obras y decisiones como esta. Potenciar Sauce Viejo era una deuda pendiente que hoy estamos empezando a saldar”, sostuvo.

Conectividad para impulsar el desarrollo

La secretaria de Transporte y Logística, Mónica Alvarado, remarcó que la nueva ruta forma parte de una estrategia más amplia de fortalecimiento de la conectividad provincial.

“No se trata de un hecho aislado. Es una decisión política que entiende a la logística y al transporte como herramientas para el desarrollo. Ahora tenemos el desafío de consolidar esta conexión y seguir ampliando la red de destinos nacionales e internacionales”, señaló.

En la misma línea, la secretaria de Turismo, Marcela Aeberhard, valoró el impacto que tendrá el nuevo servicio para el sector turístico.

“Como santafesina, es una enorme satisfacción poder viajar al exterior desde nuestro propio aeropuerto. El turismo genera empleo, movimiento económico y oportunidades para toda la región”, afirmó.

La directora del Aeropuerto Internacional de Sauce Viejo, Gisela Riuli, destacó el trabajo realizado para alcanzar este objetivo. “Es un día muy importante para nuestra terminal aérea. Venimos trabajando desde hace tiempo junto al Gobierno provincial, el Consejo Consultivo y el sector privado para mejorar la conectividad. Los usuarios existen y los santafesinos quieren volar desde Sauce Viejo”, sostuvo.

Un paso hacia la consolidación internacional

Desde el sector turístico también valoraron la puesta en marcha de la nueva conexión. El representante de la Asociación Santafesina y Entrerriana de Agencias de Viajes y Turismo, Martín De Luca, consideró que la ruta marca un punto de inflexión para el aeropuerto.

“Sauce Viejo ya es un aeropuerto internacional plenamente operativo. Esta conexión es apenas el comienzo: existe infraestructura y también demanda para desarrollar nuevas rutas”, afirmó.

A su turno, el titular de Destinos, José Ignacio Orlandi, destacó el acompañamiento de la Provincia para concretar el proyecto. “Lo que comenzó como una idea terminó convirtiéndose en una oportunidad muy importante para toda la región. El apoyo del Gobierno Provincial fue fundamental para hacer realidad esta conexión”, señaló.

Finalmente, el subsecretario de Transporte y Logística, Jorge Henn, definió el anuncio como “un hecho estratégico” para el desarrollo regional. “Esto es mucho más que una nueva ruta aérea. Es una señal clara de que Santa Fe apuesta al crecimiento, a la integración y a fortalecer sus herramientas para competir y desarrollarse”, concluyó.

Del acto también participaron los intendentes de Santa Fe, Juan Pablo Poletti; de Santo Tomé, Miguel Weiss Ackerley; y de Sauce Viejo, Mario Papaleo.