Sesiona el Concejo Municipal

El día 18 de Junio a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:
Política17 de junio de 2026
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El día 18 de Junio a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día: 
 
1-  Consideración y aprobación del Acta de la Sesión anterior. –

2-  Lectura de Notas Recibidas y Enviadas. –

3-  MENSAJE N°011/26: Del  Departamento Ejecutivo Municipal. Proyecto de Ordenanza por el que se determina la aplicación del saldo restante del Fondo Ley 12.385  y modificatoria  “Fondo para la Construcción  de Obras y Adquisición  de Equipamientos y Rodados”, correspondiente al año 2026.

4-  Proyecto de MINUTA DE COMUNICACIÓN: Por el cual se  solicita  al D.E.M. tareas de Reparación de Alumbrado Público en el Sector de Pasaje Tourn y Saavedra. Presentado por los Concejales Gabriel Otazo y Judith Perren .Partido “Alternativa Sancarlina”.-

5-  Proyecto de MINUTA DE COMUNICACIÓN: Por la que se solicita Informe sobre Tareas de Limpieza, Mantenimiento, Acondicionamiento del Sistema de Desagües y Canales Hídricos. Presentado por los Concejales Gabriel Otazo y Judith Perren .Partido “Alternativa Sancarlina”.-

 6-  Proyecto de  MINUTA DE COMUNICACIÓN: Solicita Informe detalladamente los antecedentes Administrativos que dieron origen a las Actuaciones Judiciales que culminaron con la Reincorporación del Empleado Municipal efectivizada  el día 9 de Junio de 2026.  Presentado por la Concejal Noemí Gorgo. Partido “Somos San Carlos”.-

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