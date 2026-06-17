Sesiona el Concejo Municipal

El día 18 de Junio a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:



1- Consideración y aprobación del Acta de la Sesión anterior. –

2- Lectura de Notas Recibidas y Enviadas. –

3- MENSAJE N°011/26: Del Departamento Ejecutivo Municipal. Proyecto de Ordenanza por el que se determina la aplicación del saldo restante del Fondo Ley 12.385 y modificatoria “Fondo para la Construcción de Obras y Adquisición de Equipamientos y Rodados”, correspondiente al año 2026.

4- Proyecto de MINUTA DE COMUNICACIÓN: Por el cual se solicita al D.E.M. tareas de Reparación de Alumbrado Público en el Sector de Pasaje Tourn y Saavedra. Presentado por los Concejales Gabriel Otazo y Judith Perren .Partido “Alternativa Sancarlina”.-

5- Proyecto de MINUTA DE COMUNICACIÓN: Por la que se solicita Informe sobre Tareas de Limpieza, Mantenimiento, Acondicionamiento del Sistema de Desagües y Canales Hídricos. Presentado por los Concejales Gabriel Otazo y Judith Perren .Partido “Alternativa Sancarlina”.-

6- Proyecto de MINUTA DE COMUNICACIÓN: Solicita Informe detalladamente los antecedentes Administrativos que dieron origen a las Actuaciones Judiciales que culminaron con la Reincorporación del Empleado Municipal efectivizada el día 9 de Junio de 2026. Presentado por la Concejal Noemí Gorgo. Partido “Somos San Carlos”.-