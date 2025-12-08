"Baila San Carlos" suspendido

¡Esta Navidad, celebrá con Tarjeta Central!Locales06 de diciembre de 2025
La Asociación Mutualista del Club Central San Carlos celebra la Navidad con ¡5 cuotas sin interés!
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO informa que atento a las condiciones climáticas desfavorables el evento "BAILA SAN CARLOS" ha sido SUSPENDIDO.Locales08 de diciembre de 2025
La Asociación Mutualista del Club Central San Carlos celebra la Navidad con ¡5 cuotas sin interés!
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO invita a la Inauguración de las Obras de Reparación y Puesta en Valor de la Fuente de Agua de Plaza San Martín, ejecutadas con recursos propios del Municipio.
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO invita al Acto de Habilitación de las Obras de Remodelación y Puesta en Valor de las Nuevas Dependencias Municipales de la Peña del Tango “Ronald Valentino”.
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO, a través de los Talleres de Danzas Folclóricas, Zumba y Cumbia que se dictan de manera gratuita durante todo el año en el Centro Municipal de Actividades Culturales y Centro Comunitario “Barrio Oeste”, invita a participar de la 5° Edición del “BAILA SAN CARLOS”, evento que reunirá diversos géneros musicales a través de la danza y el movimiento en una tarde a puro ritmo y alegría.
La Comuna de San Carlos Sud informa a la población que con motivo del feriado del próximo Lunes 8, SOLAMENTE se estará brindando el servicio de RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DOMICILIARIOS.
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO comunica que, a partir de ESTE FIN DE SEMANA, el Carrusel ubicado en el Paseo Parque de la Ciudad, funcionará los días SÁBADOS y FERIADOS de 19:00 a 21:00 hs. y DOMINGOS de 18:00 a 21:00 hs.
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO, a través del Área de Seguridad Alimentaria, realiza periódicamente Auditorías Integradas sobre Vehículos de Transportes de Alimentos que circulan por la Ruta Provincial N° 6 en el acceso norte de la ciudad.
La Comuna de San Carlos Sud informa que el acto de asunción de la nueva Comisión Comunal y Contralores de Cuentas para el período 2025 – 2027 se desarrollará el próximo Miércoles 10 a las 14 h. en la Sede Comunal.
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO, a través de los Talleres de Danzas Folclóricas, Zumba y Cumbia que se dictan de manera gratuita durante todo el año en el Centro Municipal de Actividades Culturales y Centro Comunitario “Barrio Oeste”, invita a participar de la 5° Edición del “BAILA SAN CARLOS”, evento que reunirá diversos géneros musicales a través de la danza y el movimiento en una tarde a puro ritmo y alegría.
El día 4 de Diciembre a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:
La plataforma presentó su clásico informe con las canciones, artistas y pódcast más escuchados, así como las estadísticas globales del último año.
La plataforma de video ofrecerá a los usuarios un recap de los contenidos más vistos durante el año. Además, dividirá en "personalidades" a cada internauta, según sus preferencias de entretenimiento.
La Comuna de San Carlos Sud informa a la población que con motivo del feriado del próximo Lunes 8, SOLAMENTE se estará brindando el servicio de RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DOMICILIARIOS.
Un informe privado reveló que el 74% de los consumidores planifica sus compras navideñas según promociones y rebajas. Crecen la financiación con tarjeta, los aumentos en decoración y alimentos típicos, y se registran fuertes diferencias de precios entre productos nacionales e importados.
Falleció en San Carlos Centro a la edad de 70 años, el Señor Roberto Daniel Alberto.
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO invita a la Inauguración de las Obras de Reparación y Puesta en Valor de la Fuente de Agua de Plaza San Martín, ejecutadas con recursos propios del Municipio.
La Asociación Mutualista del Club Central San Carlos celebra la Navidad con ¡5 cuotas sin interés!
El Club Central San Carlos felicita a los jugadores de nuestra cantera que se encuentran jugando para Defensa y Justicia. Disputarán las finales del mundialito Halconcito en la Ciudad de Buenos Aires.