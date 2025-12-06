El Club Central felicita a los jugadores que se encuentran jugando para Defensa y Justicia

Lo más visto

Este domingo: 5º Edición Del “Baila San Carlos” Locales 05 de diciembre de 2025 El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO, a través de los Talleres de Danzas Folclóricas, Zumba y Cumbia que se dictan de manera gratuita durante todo el año en el Centro Municipal de Actividades Culturales y Centro Comunitario “Barrio Oeste”, invita a participar de la 5° Edición del “BAILA SAN CARLOS”, evento que reunirá diversos géneros musicales a través de la danza y el movimiento en una tarde a puro ritmo y alegría.

Sesiona el Concejo Municipal Política 03 de diciembre de 2025 El día 4 de Diciembre a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:

YouTube lanza sus resúmenes de fin de año Tecnología 03 de diciembre de 2025 La plataforma de video ofrecerá a los usuarios un recap de los contenidos más vistos durante el año. Además, dividirá en "personalidades" a cada internauta, según sus preferencias de entretenimiento.

Vax Team: así es el programa santafesino para recuperar la vacunación en más de 400.000 niños y niñas Provinciales 04 de diciembre de 2025 El Gobierno Provincial lanzó una estrategia innovadora que combina una serie animada y un álbum de figuritas para motivar que chicos y chicas completen sus esquemas de vacunación. El material se distribuirá en febrero en todas las escuelas públicas y privadas, y centros de salud para recuperar coberturas históricas.

Tres de cada cuatro argentinos espera descuentos para Navidad 2025 Interés General 05 de diciembre de 2025 Un informe privado reveló que el 74% de los consumidores planifica sus compras navideñas según promociones y rebajas. Crecen la financiación con tarjeta, los aumentos en decoración y alimentos típicos, y se registran fuertes diferencias de precios entre productos nacionales e importados.

Necrológicas Ostta Sepelios Necrológicas 05 de diciembre de 2025 Falleció en San Carlos Centro a la edad de 70 años, el Señor Roberto Daniel Alberto.