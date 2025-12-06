El Club Central felicita a los jugadores que se encuentran jugando para Defensa y Justicia

El Club Central San Carlos felicita a los jugadores de nuestra cantera que se encuentran jugando para Defensa y Justicia. Disputarán las finales del mundialito Halconcito en la Ciudad de Buenos Aires.

Polideportivo06 de diciembre de 2025


Ellos son: Benjamín Ortiz, Milo Villarruel, Gael Bettig, Felipe Beltrán y Genero Nierenberger.

¡Todos los éxitos chicos!

