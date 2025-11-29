Con profundo dolor el Club Central despide a Gabriel Ingaramo

Lo más visto

Hoy viernes: Cierre de Cursos y Talleres en el Centro Municipal de Actividades Culturales Locales 28 de noviembre de 2025 El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO invita a la comunidad a participar del cierre de los distintos Cursos y Talleres dictados en el Centro Municipal de Actividades Culturales, Centro Comunitario “Barrio Oeste”, Campus Universitario Municipal y Punto Digital San Carlos Centro.

Hoy viernes: Se despide la obra de teatro “Once” Locales 28 de noviembre de 2025 El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO invita a la comunidad a disfrutar de la última función de la obra de teatro “Once”, con entrada totalmente libre y gratuita, HOY VIERNES 28 DE NOVIEMBRE.

OpenAI presentó una versión gratuita de ChatGPT para docentes Tecnología 22 de noviembre de 2025 La herramienta está diseñada para profesores de escuelas primarias y secundarias. La empresa asegura que podrá colaborar con el aprendizaje.

La cumbia, el género más escuchado en Spotify Argentina en 2025 Interés General 25 de noviembre de 2025 El dato surge de la propia plataforma lo ubica como el de mayor penetración a lo largo y ancho del país.

Domingo 7 de diciembre: 5º Edición del “Baila San Carlos” Locales 27 de noviembre de 2025 El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO, a través de los Talleres de Danzas Folclóricas, Zumba y Cumbia que se dictan de manera gratuita durante todo el año en el Centro Municipal de Actividades Culturales y Centro Comunitario “Barrio Oeste”, invita a participar de la 5° Edición del “BAILA SAN CARLOS”, evento que reunirá diversos géneros musicales a través de la danza y el movimiento en una tarde a puro ritmo y alegría.

Cronograma de pago de haberes de noviembre a trabajadores provinciales Provinciales 28 de noviembre de 2025 Comenzará el lunes 1 de diciembre -disponible por homebanking este sábado- y se completará el viernes 5. La liquidación incluye el aumento acordado en paritarias y la compensación salarial anunciada para corregir la diferencia entre los porcentajes de aumentos salariales y el IPC acumulado en el período julio-octubre 2025, con un mínimo garantizado de $ 30.000 con respecto a octubre.

Qué electrodomésticos desenchufar para evitar daños en tormentas fuertes Interés General 29 de noviembre de 2025 El INTI y el Servicio Meteorológico Nacional advierten que los picos de tensión durante tormentas eléctricas pueden destruir equipos costosos en segundos. Recomiendan desconectar dispositivos sensibles y retirar cables asociados para prevenir pérdidas.

Qué significa mezclar mayúsculas con minúsculas al escribir Interés General 29 de noviembre de 2025 Este estilo de escritura, está lejos de ser un simple capricho y puede estar vinculado a una necesidad de expresarse de manera diferente, transmitir emociones intensas o incluso canalizar tensiones internas.