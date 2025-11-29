Con profundo dolor el Club Central despide a Gabriel Ingaramo

Con profundo dolor el Club Central San Carlos despide a Gabriel Ingaramo, ex director técnico y gran gestor del fútbol senior.

Polideportivo29 de noviembre de 2025
10072019-central

“Enviamos nuestras condolencias a todos sus familiares y seres queridos, en especial a su hermano Leandro, director técnico del fútbol femenino durante los últimos dos años”, destacaron desde la institución roja y negra. 

