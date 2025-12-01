El Club Argentino será sede este fin de semana del 1º Torneo Nacional de Fútbol Senior

El evento reunirá a equipos de distintas provincias del país, quienes competirán en la categoría hasta 1985 inclusive, dando marco a dos jornadas de gran nivel deportivo y de importante intercambio entre delegaciones.

La institución invita a toda la comunidad a participar como espectadores, acompañando y disfrutando de esta propuesta inédita para la región. Será una oportunidad para vivir el fútbol desde otro lugar, en un ambiente familiar y de camaradería.

Desde la institución destacan la importancia de este evento y celebran la oportunidad de compartir un fin de semana único junto a las familias, socios y vecinos.