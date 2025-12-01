El Club Argentino será sede este fin de semana del 1º Torneo Nacional de Fútbol Senior

Felicitaciones al Club CentralPolideportivo30 de noviembre de 2025
El Gobierno de San Carlos Centro felicita al Club Central San Carlos por haber obtenido la Copa Sudamericana de Vóley en Categoría Sub 14.
El Club Atlético Argentino será sede este fin de semana del 1er Torneo Nacional de Fútbol Senior, a disputarse los días 6 y 7 de diciembre en el Complejo Polideportivo de la institución.Polideportivo01 de diciembre de 2025
El evento reunirá a equipos de distintas provincias del país, quienes competirán en la categoría hasta 1985 inclusive, dando marco a dos jornadas de gran nivel deportivo y de importante intercambio entre delegaciones.
La institución invita a toda la comunidad a participar como espectadores, acompañando y disfrutando de esta propuesta inédita para la región. Será una oportunidad para vivir el fútbol desde otro lugar, en un ambiente familiar y de camaradería.
Desde la institución destacan la importancia de este evento y celebran la oportunidad de compartir un fin de semana único junto a las familias, socios y vecinos.
Con profundo dolor el Club Central San Carlos despide a Gabriel Ingaramo, ex director técnico y gran gestor del fútbol senior.
El jugador del Club Argentino, Bastián Fassetta (categoría 2011), se encuentra participando de una prueba en Talleres.
Durante el 19 y 24 de noviembre, el equipo de Vóley, de Central San Carlos, dirigido por Corina Palacio, se consagró CAMPEON ARGENTINO, disputando la Copa Argentina Sub 14, y como Mejor jugadora nuestra voleibolista Irina Anthieni.
La categoría Sub 15 del fútbol femenino de Argentino se consagró campeona de la Liga Esperancina de Fútbol en la tarde de ayer, tras igualar 2 a 2 frente a Libertad de San Jerónimo Norte en una final apasionante.
Las categorías 2017 y 2016 de Argentino tuvieron un desempeño sobresaliente durante el fin de semana en el Torneo Internacional Valesanito, donde ambas se consagraron campeonas de la Copa de Plata tras una destacada participación ante grandes clubes.
El Club Central San Carlos continúa trabajando y reforzando vínculos para el desarrollo de sus deportistas.
El Club Atlético Argentino se enorgullece en comunicar que Bastián Fassetta, jugador de la Categoría 2011, fue convocado por Defensa y Justicia para participar de una semana de entrenamientos junto al plantel de Novena División de A.F.A.
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO invita a la comunidad a participar del cierre de los distintos Cursos y Talleres dictados en el Centro Municipal de Actividades Culturales, Centro Comunitario “Barrio Oeste”, Campus Universitario Municipal y Punto Digital San Carlos Centro.
La herramienta está diseñada para profesores de escuelas primarias y secundarias. La empresa asegura que podrá colaborar con el aprendizaje.
El dato surge de la propia plataforma lo ubica como el de mayor penetración a lo largo y ancho del país.
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO, a través de los Talleres de Danzas Folclóricas, Zumba y Cumbia que se dictan de manera gratuita durante todo el año en el Centro Municipal de Actividades Culturales y Centro Comunitario “Barrio Oeste”, invita a participar de la 5° Edición del “BAILA SAN CARLOS”, evento que reunirá diversos géneros musicales a través de la danza y el movimiento en una tarde a puro ritmo y alegría.
Uno de los casos donde el sistema demostró eficacia fue el de un estafador que provocó perjuicios por 70 millones de pesos a mujeres con las que se había vinculado, y terminó detenido tras una denuncia ingresada por el CD+911. El sistema telefónico ya registró en la ciudad capital más de 1.300 llamados, 902 denuncias formales y 415 orientaciones, con tiempos de gestión que promedian entre 30 y 45 minutos.
Sumá líquidos y nutrientes a tu dieta con frutas refrescantes que ayudan a mantener tu cuerpo hidratado en los días de altas temperaturas.
En el Centro Cultural y de Estudios DEMOS se realizó una charla con especialistas de la Consultora Endógena, quienes explicaron los alcances y posibilidades de colocar productos de la canasta exportadora argentina en el viejo continente.
A partir de datos proporcionados por el INA, la Secretaría de Recursos Hídricos espera que en los próximos tres meses el río se mantenga entre niveles medios-bajos y medios, sin crecidas extraordinarias en el corto plazo.