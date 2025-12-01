El Club Argentino será sede este fin de semana del 1º Torneo Nacional de Fútbol Senior

El Club Atlético Argentino será sede este fin de semana del 1er Torneo Nacional de Fútbol Senior, a disputarse los días 6 y 7 de diciembre en el Complejo Polideportivo de la institución.

01 de diciembre de 2025
ScreenHunter_094

El evento reunirá a equipos de distintas provincias del país, quienes competirán en la categoría hasta 1985 inclusive, dando marco a dos jornadas de gran nivel deportivo y de importante intercambio entre delegaciones.

La institución invita a toda la comunidad a participar como espectadores, acompañando y disfrutando de esta propuesta inédita para la región. Será una oportunidad para vivir el fútbol desde otro lugar, en un ambiente familiar y de camaradería.

Desde la institución destacan la importancia de este evento y celebran la oportunidad de compartir un fin de semana único junto a las familias, socios y vecinos.

