Frutas que aportan más hidratación en esta temporada

Con la subida de las temperaturas, mantenernos hidratados es clave para sentirnos bien y evitar la fatiga. Además de tomar agua, ciertos alimentos pueden ayudar a sumar líquidos y minerales esenciales. Entre ellos, algunas frutas se destacan por su alto contenido de agua y sus beneficios para la piel y la energía.

Sandía

La reina del verano en cuanto a hidratación. Contiene más del 90% de agua y es fuente de antioxidantes como el licopeno, que ayudan a proteger la piel del sol. Podés comerla sola, en ensaladas o incluso en smoothies refrescantes.

Melón

Con un 89% de agua, aporta hidratación y potasio, lo que ayuda a equilibrar los electrolitos del cuerpo. Ideal para desayunos o meriendas ligeras durante el día.

Pepino

Aunque muchas veces lo usamos en ensaladas, también es técnicamente una fruta. Contiene alrededor del 95% de agua y pocas calorías, perfecto para mantenernos frescos y saciados.

Fresas

Estas frutillas combinan agua con antioxidantes y vitamina C. Son ideales para sumar hidratación y fortalecer el sistema inmune en días de calor. Podés agregarlas a yogur, licuados o comerlas solas.

Naranja y cítricos en general

Las naranjas, mandarinas y pomelos tienen entre 85% y 90% de agua y aportan vitamina C. Además de refrescarnos, ayudan a mejorar la absorción de hierro y protegen la piel del envejecimiento prematuro.

Kiwi

Con aproximadamente 83% de agua, también aporta fibra y vitamina C, siendo un aliado para la digestión y la piel. Perfecto para cortar en cubos y comer como snack o sumarlo a ensaladas de frutas.

Tips para incorporar estas frutas:

– Prepará smoothies o jugos naturales para un extra de hidratación.

– Comé frutas en trozos como snack entre comidas.

– Hacelas protagonistas de ensaladas frescas de verano.

– Congelá algunas, como sandía o melón, para preparar cubos refrescantes y llevarlos a la heladera.

Incorporar estas frutas en tu alimentación diaria no solo te ayudará a mantenerte hidratado, sino que también aportará vitaminas, minerales y antioxidantes que tu cuerpo necesita para sobrellevar el calor de forma saludable.

