Frutas que aportan más hidratación en esta temporada

El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO invita a la comunidad a participar del cierre de los distintos Cursos y Talleres dictados en el Centro Municipal de Actividades Culturales, Centro Comunitario “Barrio Oeste”, Campus Universitario Municipal y Punto Digital San Carlos Centro.
Locales28 de noviembre de 2025
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO invita a la comunidad al acto de INAUGURACIÓN DE LA ERMITA “NUESTRA SEÑORA GAUCHA DEL MATE” a realizarse ESTE DOMINGO 30 DE NOVIEMBRE, “DÍA NACIONAL DEL MATE”.
Tecnología22 de noviembre de 2025
La herramienta está diseñada para profesores de escuelas primarias y secundarias. La empresa asegura que podrá colaborar con el aprendizaje.
Interés General25 de noviembre de 2025
El dato surge de la propia plataforma lo ubica como el de mayor penetración a lo largo y ancho del país.
Locales01 de diciembre de 2025
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO, a través de los Talleres de Danzas Folclóricas, Zumba y Cumbia que se dictan de manera gratuita durante todo el año en el Centro Municipal de Actividades Culturales y Centro Comunitario “Barrio Oeste”, invita a participar de la 5° Edición del “BAILA SAN CARLOS”, evento que reunirá diversos géneros musicales a través de la danza y el movimiento en una tarde a puro ritmo y alegría.
Interés General29 de noviembre de 2025
El INTI y el Servicio Meteorológico Nacional advierten que los picos de tensión durante tormentas eléctricas pueden destruir equipos costosos en segundos. Recomiendan desconectar dispositivos sensibles y retirar cables asociados para prevenir pérdidas.
Polideportivo29 de noviembre de 2025
Con profundo dolor el Club Central San Carlos despide a Gabriel Ingaramo, ex director técnico y gran gestor del fútbol senior.
Política29 de noviembre de 2025
El presidente de la Cámara conseguirá su reelección y en este nuevo mandato habrá un oficialismo cerca de la primera minoría.
Polideportivo30 de noviembre de 2025
El Gobierno de San Carlos Centro felicita al Club Central San Carlos por haber obtenido la Copa Sudamericana de Vóley en Categoría Sub 14.
Policiales30 de noviembre de 2025
Uno de los casos donde el sistema demostró eficacia fue el de un estafador que provocó perjuicios por 70 millones de pesos a mujeres con las que se había vinculado, y terminó detenido tras una denuncia ingresada por el CD+911. El sistema telefónico ya registró en la ciudad capital más de 1.300 llamados, 902 denuncias formales y 415 orientaciones, con tiempos de gestión que promedian entre 30 y 45 minutos.