Frutas que aportan más hidratación en esta temporada

Sumá líquidos y nutrientes a tu dieta con frutas refrescantes que ayudan a mantener tu cuerpo hidratado en los días de altas temperaturas.

Salud01 de diciembre de 2025
ScreenHunter_092

Con la subida de las temperaturas, mantenernos hidratados es clave para sentirnos bien y evitar la fatiga. Además de tomar agua, ciertos alimentos pueden ayudar a sumar líquidos y minerales esenciales. Entre ellos, algunas frutas se destacan por su alto contenido de agua y sus beneficios para la piel y la energía.

Sandía

La reina del verano en cuanto a hidratación. Contiene más del 90% de agua y es fuente de antioxidantes como el licopeno, que ayudan a proteger la piel del sol. Podés comerla sola, en ensaladas o incluso en smoothies refrescantes.

Melón

Con un 89% de agua, aporta hidratación y potasio, lo que ayuda a equilibrar los electrolitos del cuerpo. Ideal para desayunos o meriendas ligeras durante el día.

Pepino

Aunque muchas veces lo usamos en ensaladas, también es técnicamente una fruta. Contiene alrededor del 95% de agua y pocas calorías, perfecto para mantenernos frescos y saciados.

Fresas

Estas frutillas combinan agua con antioxidantes y vitamina C. Son ideales para sumar hidratación y fortalecer el sistema inmune en días de calor. Podés agregarlas a yogur, licuados o comerlas solas.

Naranja y cítricos en general

Las naranjas, mandarinas y pomelos tienen entre 85% y 90% de agua y aportan vitamina C. Además de refrescarnos, ayudan a mejorar la absorción de hierro y protegen la piel del envejecimiento prematuro.

Kiwi

Con aproximadamente 83% de agua, también aporta fibra y vitamina C, siendo un aliado para la digestión y la piel. Perfecto para cortar en cubos y comer como snack o sumarlo a ensaladas de frutas.

Tips para incorporar estas frutas:

– Prepará smoothies o jugos naturales para un extra de hidratación.

– Comé frutas en trozos como snack entre comidas.

– Hacelas protagonistas de ensaladas frescas de verano.

– Congelá algunas, como sandía o melón, para preparar cubos refrescantes y llevarlos a la heladera.

Incorporar estas frutas en tu alimentación diaria no solo te ayudará a mantenerte hidratado, sino que también aportará vitaminas, minerales y antioxidantes que tu cuerpo necesita para sobrellevar el calor de forma saludable.

Fuente: Nexofin

Te puede interesar
Lo más visto
ScreenHunter_081

Este domingo: 5º Edición del “Baila San Carlos”

Locales01 de diciembre de 2025

El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO, a través de los Talleres de Danzas Folclóricas, Zumba y Cumbia que se dictan de manera gratuita durante todo el año en el Centro Municipal de Actividades Culturales y Centro Comunitario “Barrio Oeste”, invita a participar de la 5° Edición del “BAILA SAN CARLOS”, evento que reunirá diversos géneros musicales a través de la danza y el movimiento en una tarde a puro ritmo y alegría.

ScreenHunter_091

Revelan que una denuncia al CD+911 de Provincia fue determinante para detener al “Gigoló” de Santo Tomé

Policiales30 de noviembre de 2025

Uno de los casos donde el sistema demostró eficacia fue el de un estafador que provocó perjuicios por 70 millones de pesos a mujeres con las que se había vinculado, y terminó detenido tras una denuncia ingresada por el CD+911. El sistema telefónico ya registró en la ciudad capital más de 1.300 llamados, 902 denuncias formales y 415 orientaciones, con tiempos de gestión que promedian entre 30 y 45 minutos.