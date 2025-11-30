Revelan que una denuncia al CD+911 de Provincia fue determinante para detener al “Gigoló” de Santo Tomé

Uno de los casos donde el sistema demostró eficacia fue el de un estafador que provocó perjuicios por 70 millones de pesos a mujeres con las que se había vinculado, y terminó detenido tras una denuncia ingresada por el CD+911. El sistema telefónico ya registró en la ciudad capital más de 1.300 llamados, 902 denuncias formales y 415 orientaciones, con tiempos de gestión que promedian entre 30 y 45 minutos.

Policiales30 de noviembre de 2025
La Secretaria de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, Virginia Coudannes, hizo un balance del funcionamiento del CD+911, que es la opción con la que desde marzo pasado cuentan los ciudadanos para realizar denuncias formales al Centro de Denuncias mediante un llamado telefónico al 911 en el departamento La Capital. “Desde marzo, por impulso del gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, ha implementado esta herramienta de forma progresiva en la provincia y tenemos el objetivo de que llegue a todos los lugares donde haya sistema 911 en Santa Fe, que al final de nuestra gestión va a alcanzar a más del 80 % de la población”, dijo la funcionaria, quien agregó que al 31 de octubre “recibimos más de 1.300 llamados en la ciudad capital: 902 denuncias y 415 orientaciones por trámites”, siendo los delitos más denunciados “las amenazas, robos y estafas”.

Uno de los casos emblemáticos de este nuevo método de denuncias es el que permitió detener a un sujeto de 37 años oriundo de la ciudad de Santo Tomé acusado de cometer múltiples estafas contra cinco mujeres con las que mantuvo vínculos sentimentales. Fue precisamente gracias a una presentación en un Centro de Denuncias que se dio inicio a una investigación (llevada adelante por la Policía de Investigaciones y la fiscal del Ministerio Público de la Acusación -MPA-, Yanina Tolosa).

El hombre permanece en prisión preventiva desde septiembre, imputado por estafas reiteradas, con un perjuicio económico estimado en unos 70 millones de pesos: tras ganarse la confianza de las víctimas, accedía a datos personales de las mujeres que luego utilizaba para solicitar préstamos, tarjetas de crédito y abrir cuentas bancarias, causando así un daño no solo patrimonial y financiero, sino también afectando la salud emocional de las damnificadas.

Cómo denunciar

Los Centros de Denuncias son una forma accesible y rápida ya que tienen conexión directa con fiscalía y son atendidos por profesionales que dan asesoría y trabajan en forma coordinada con los Centros de Orientación para Víctimas de Delitos, entre otras organizaciones. Existen varias formas de denunciar este y otro tipo de delitos, y desde marzo se encuentra la opción de hacerlo de forma telefónica, llamando al 911 (CD+911), sin necesidad de acercarse a los centros presenciales. 

Al respecto, Coudannes recordó que “el sistema ya está en vigencia en varios puntos de la provincia, viene funcionando y está aceitado para las principales ciudades y áreas metropolitanas”. La funcionaria recordó que la atención del CD+911 “está a cargo de abogados, en el marco de los convenios con los Colegios de Abogados. El denunciante recibirá su 

certificado digital vía correo electrónico, y su denuncia se comunicará al MPA. En caso de ser necesario, en situaciones sensibles, se activarán los protocolos vigentes, como dar aviso al fiscal en turno o dar intervención a las distintas áreas especiales para no dilatar ninguna medida urgente”, como el caso del “Gigoló” santotomesino. “El tiempo aproximado del proceso de denuncia a través del CD+911 es de 30 a 45 minutos”, concluyó.

Recomendaciones para evitar fraudes

Ante modalidades delictivas que se basan en la confianza y el engaño, como la ingeniería social y las estafas, es fundamental extremar los cuidados para evitar ser víctima de ciberdelitos. Las medidas esenciales incluyen: nunca abrir correos electrónicos o ingresar a enlaces sospechosos que no se esperaban; desconfiar de cualquier organización (pública o privada, como bancos o entes de gobierno) que solicite datos personales (DNI, contraseñas, PIN, códigos de registro) por vías alternativas de contacto no oficiales como redes sociales, SMS o correo electrónico; y asegurar los dispositivos utilizando contraseñas robustas (más de 8 caracteres con mayúsculas, números y caracteres especiales) y activando la verificación de dos pasos, especialmente en servicios como WhatsApp, para evitar la suplantación de identidad.

