Revelan que una denuncia al CD+911 de Provincia fue determinante para detener al “Gigoló” de Santo Tomé

Vehículos retenidos en diferentes operativos policialesPoliciales24 de noviembre de 2025
En las ciudades de Esperanza y San Carlos Centro efectivos policiales retuvieron motovehículos en el marco del Decreto 460/23.
Uno de los casos donde el sistema demostró eficacia fue el de un estafador que provocó perjuicios por 70 millones de pesos a mujeres con las que se había vinculado, y terminó detenido tras una denuncia ingresada por el CD+911. El sistema telefónico ya registró en la ciudad capital más de 1.300 llamados, 902 denuncias formales y 415 orientaciones, con tiempos de gestión que promedian entre 30 y 45 minutos.Policiales30 de noviembre de 2025
La Secretaria de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, Virginia Coudannes, hizo un balance del funcionamiento del CD+911, que es la opción con la que desde marzo pasado cuentan los ciudadanos para realizar denuncias formales al Centro de Denuncias mediante un llamado telefónico al 911 en el departamento La Capital. “Desde marzo, por impulso del gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, ha implementado esta herramienta de forma progresiva en la provincia y tenemos el objetivo de que llegue a todos los lugares donde haya sistema 911 en Santa Fe, que al final de nuestra gestión va a alcanzar a más del 80 % de la población”, dijo la funcionaria, quien agregó que al 31 de octubre “recibimos más de 1.300 llamados en la ciudad capital: 902 denuncias y 415 orientaciones por trámites”, siendo los delitos más denunciados “las amenazas, robos y estafas”.
Uno de los casos emblemáticos de este nuevo método de denuncias es el que permitió detener a un sujeto de 37 años oriundo de la ciudad de Santo Tomé acusado de cometer múltiples estafas contra cinco mujeres con las que mantuvo vínculos sentimentales. Fue precisamente gracias a una presentación en un Centro de Denuncias que se dio inicio a una investigación (llevada adelante por la Policía de Investigaciones y la fiscal del Ministerio Público de la Acusación -MPA-, Yanina Tolosa).
El hombre permanece en prisión preventiva desde septiembre, imputado por estafas reiteradas, con un perjuicio económico estimado en unos 70 millones de pesos: tras ganarse la confianza de las víctimas, accedía a datos personales de las mujeres que luego utilizaba para solicitar préstamos, tarjetas de crédito y abrir cuentas bancarias, causando así un daño no solo patrimonial y financiero, sino también afectando la salud emocional de las damnificadas.
Cómo denunciar
Los Centros de Denuncias son una forma accesible y rápida ya que tienen conexión directa con fiscalía y son atendidos por profesionales que dan asesoría y trabajan en forma coordinada con los Centros de Orientación para Víctimas de Delitos, entre otras organizaciones. Existen varias formas de denunciar este y otro tipo de delitos, y desde marzo se encuentra la opción de hacerlo de forma telefónica, llamando al 911 (CD+911), sin necesidad de acercarse a los centros presenciales.
Al respecto, Coudannes recordó que “el sistema ya está en vigencia en varios puntos de la provincia, viene funcionando y está aceitado para las principales ciudades y áreas metropolitanas”. La funcionaria recordó que la atención del CD+911 “está a cargo de abogados, en el marco de los convenios con los Colegios de Abogados. El denunciante recibirá su
certificado digital vía correo electrónico, y su denuncia se comunicará al MPA. En caso de ser necesario, en situaciones sensibles, se activarán los protocolos vigentes, como dar aviso al fiscal en turno o dar intervención a las distintas áreas especiales para no dilatar ninguna medida urgente”, como el caso del “Gigoló” santotomesino. “El tiempo aproximado del proceso de denuncia a través del CD+911 es de 30 a 45 minutos”, concluyó.
Recomendaciones para evitar fraudes
Ante modalidades delictivas que se basan en la confianza y el engaño, como la ingeniería social y las estafas, es fundamental extremar los cuidados para evitar ser víctima de ciberdelitos. Las medidas esenciales incluyen: nunca abrir correos electrónicos o ingresar a enlaces sospechosos que no se esperaban; desconfiar de cualquier organización (pública o privada, como bancos o entes de gobierno) que solicite datos personales (DNI, contraseñas, PIN, códigos de registro) por vías alternativas de contacto no oficiales como redes sociales, SMS o correo electrónico; y asegurar los dispositivos utilizando contraseñas robustas (más de 8 caracteres con mayúsculas, números y caracteres especiales) y activando la verificación de dos pasos, especialmente en servicios como WhatsApp, para evitar la suplantación de identidad.
Un hombre oriundo de la provincia de Chaco fue identificado tras una importante labor policial. Habría comprado elementos y pagado con transferencias que no impactaron en las cuentas de los comerciantes.
En horas del mediodía de este jueves 20 de noviembre, personal de la Comisaría 18ª intervino en un hecho que primero fue caratulado como violación de domicilio en un campo de la localidad.
Un automóvil Volkswagen Vento fue el vehículo involucrado, tras incendiarse presuntamente a causa de un problema mecánico. Afortunadamente, no se registraron heridos en el incidente.
El tránsito se encuentra completamente interrumpido a la altura del kilómetro 14 mientras una grúa trabaja para remover el camión que está cruzado en la calzada.
Intervinieron un utilitario y una moto. Bomberos trasladó a una mujer a un centro médico con lesiones a determinar. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.
En la ciudad de San Carlos Centro, personal de Comando Radioeléctrico Zona Sur URXI identificó a un masculino mayor de edad a bordo de una moto Yamaha XTZ sin licencia de conducir ni espejos reglamentarios, por lo que se procedió a la remisión al corralón municipal de dicha ciudad.
Ocurrió alrededor de las 23:00 horas de este viernes en Larrechea.
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO invita a la comunidad a participar del cierre de los distintos Cursos y Talleres dictados en el Centro Municipal de Actividades Culturales, Centro Comunitario “Barrio Oeste”, Campus Universitario Municipal y Punto Digital San Carlos Centro.
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO invita a la comunidad al acto de INAUGURACIÓN DE LA ERMITA “NUESTRA SEÑORA GAUCHA DEL MATE” a realizarse ESTE DOMINGO 30 DE NOVIEMBRE, “DÍA NACIONAL DEL MATE”.
La herramienta está diseñada para profesores de escuelas primarias y secundarias. La empresa asegura que podrá colaborar con el aprendizaje.
El dato surge de la propia plataforma lo ubica como el de mayor penetración a lo largo y ancho del país.
Comenzará el lunes 1 de diciembre -disponible por homebanking este sábado- y se completará el viernes 5. La liquidación incluye el aumento acordado en paritarias y la compensación salarial anunciada para corregir la diferencia entre los porcentajes de aumentos salariales y el IPC acumulado en el período julio-octubre 2025, con un mínimo garantizado de $ 30.000 con respecto a octubre.
El INTI y el Servicio Meteorológico Nacional advierten que los picos de tensión durante tormentas eléctricas pueden destruir equipos costosos en segundos. Recomiendan desconectar dispositivos sensibles y retirar cables asociados para prevenir pérdidas.
Este estilo de escritura, está lejos de ser un simple capricho y puede estar vinculado a una necesidad de expresarse de manera diferente, transmitir emociones intensas o incluso canalizar tensiones internas.
Con profundo dolor el Club Central San Carlos despide a Gabriel Ingaramo, ex director técnico y gran gestor del fútbol senior.
El presidente de la Cámara conseguirá su reelección y en este nuevo mandato habrá un oficialismo cerca de la primera minoría.
El Gobierno de San Carlos Centro felicita al Club Central San Carlos por haber obtenido la Copa Sudamericana de Vóley en Categoría Sub 14.