Recupero y devolución de elementos a comerciantes de San Jerónimo Norte

Un hombre oriundo de la provincia de Chaco fue identificado tras una importante labor policial. Habría comprado elementos y pagado con transferencias que no impactaron en las cuentas de los comerciantes.

Ante la denuncia de comerciantes locales sobre posibles estafas realizadas por un visitante que adquirió elementos y realizó transferencias a través de aplicaciones virtuales no impactando los pagos en las cuentas de los vendedores, efectivos de la Comisaría Tercera de San jerónimo Norte realizaron las tareas policiales necesarias que les permitieron dar con el presunto involucrado, quien puesto en conocimiento del requerimiento policial hizo entrega de los elementos adquiridos, los cuales fueron restituidos a los comerciantes.

El hombre identificado fue puesto a disposición de la Fiscalía en el marco de una investigación por presunta Estafa, procediéndose además al secuestro del teléfono celular utilizado por el involucrado en las transacciones comerciales.