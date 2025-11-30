Felicitaciones al Club Central

Con profundo dolor el Club Central despide a Gabriel IngaramoPolideportivo29 de noviembre de 2025
Con profundo dolor el Club Central San Carlos despide a Gabriel Ingaramo, ex director técnico y gran gestor del fútbol senior.
El Gobierno de San Carlos Centro felicita al Club Central San Carlos por haber obtenido la Copa Sudamericana de Vóley en Categoría Sub 14.Polideportivo30 de noviembre de 2025
San Carlos Centro en lo Alto a Nivel Sudamericano.
El jugador del Club Argentino, Bastián Fassetta (categoría 2011), se encuentra participando de una prueba en Talleres.
Durante el 19 y 24 de noviembre, el equipo de Vóley, de Central San Carlos, dirigido por Corina Palacio, se consagró CAMPEON ARGENTINO, disputando la Copa Argentina Sub 14, y como Mejor jugadora nuestra voleibolista Irina Anthieni.
La categoría Sub 15 del fútbol femenino de Argentino se consagró campeona de la Liga Esperancina de Fútbol en la tarde de ayer, tras igualar 2 a 2 frente a Libertad de San Jerónimo Norte en una final apasionante.
Las categorías 2017 y 2016 de Argentino tuvieron un desempeño sobresaliente durante el fin de semana en el Torneo Internacional Valesanito, donde ambas se consagraron campeonas de la Copa de Plata tras una destacada participación ante grandes clubes.
El Club Central San Carlos continúa trabajando y reforzando vínculos para el desarrollo de sus deportistas.
El Club Atlético Argentino se enorgullece en comunicar que Bastián Fassetta, jugador de la Categoría 2011, fue convocado por Defensa y Justicia para participar de una semana de entrenamientos junto al plantel de Novena División de A.F.A.
El Club Atlético Argentino participó con su equipo Sub 14 en el Campeonato Regional de Clubes del Noreste Argentino “B”, desarrollado del 6 al 9 de noviembre en las instalaciones del Club Regatas de Resistencia, Chaco.
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO invita a la comunidad a participar del cierre de los distintos Cursos y Talleres dictados en el Centro Municipal de Actividades Culturales, Centro Comunitario “Barrio Oeste”, Campus Universitario Municipal y Punto Digital San Carlos Centro.
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO invita a la comunidad al acto de INAUGURACIÓN DE LA ERMITA “NUESTRA SEÑORA GAUCHA DEL MATE” a realizarse ESTE DOMINGO 30 DE NOVIEMBRE, “DÍA NACIONAL DEL MATE”.
La herramienta está diseñada para profesores de escuelas primarias y secundarias. La empresa asegura que podrá colaborar con el aprendizaje.
El dato surge de la propia plataforma lo ubica como el de mayor penetración a lo largo y ancho del país.
Comenzará el lunes 1 de diciembre -disponible por homebanking este sábado- y se completará el viernes 5. La liquidación incluye el aumento acordado en paritarias y la compensación salarial anunciada para corregir la diferencia entre los porcentajes de aumentos salariales y el IPC acumulado en el período julio-octubre 2025, con un mínimo garantizado de $ 30.000 con respecto a octubre.
El INTI y el Servicio Meteorológico Nacional advierten que los picos de tensión durante tormentas eléctricas pueden destruir equipos costosos en segundos. Recomiendan desconectar dispositivos sensibles y retirar cables asociados para prevenir pérdidas.
Este estilo de escritura, está lejos de ser un simple capricho y puede estar vinculado a una necesidad de expresarse de manera diferente, transmitir emociones intensas o incluso canalizar tensiones internas.
El presidente de la Cámara conseguirá su reelección y en este nuevo mandato habrá un oficialismo cerca de la primera minoría.