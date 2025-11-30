Felicitaciones al Club Central

El Gobierno de San Carlos Centro felicita al Club Central San Carlos por haber obtenido la Copa Sudamericana de Vóley en Categoría Sub 14.

Polideportivo30 de noviembre de 2025
Imagen de WhatsApp 2025-11-30 a las 12.47.07_cbdf2efb

San Carlos Centro en lo Alto a Nivel Sudamericano.

