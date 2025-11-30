Felicitaciones al Club Central

Te puede interesar

Con profundo dolor el Club Central despide a Gabriel Ingaramo Polideportivo 29 de noviembre de 2025 Con profundo dolor el Club Central San Carlos despide a Gabriel Ingaramo, ex director técnico y gran gestor del fútbol senior.

Central San Carlos en lo más alto del país Polideportivo 25 de noviembre de 2025 Durante el 19 y 24 de noviembre, el equipo de Vóley, de Central San Carlos, dirigido por Corina Palacio, se consagró CAMPEON ARGENTINO, disputando la Copa Argentina Sub 14, y como Mejor jugadora nuestra voleibolista Irina Anthieni.

Argentino, campeón otra vez: la Sub 15 gritó fuerte en la final Polideportivo 25 de noviembre de 2025 La categoría Sub 15 del fútbol femenino de Argentino se consagró campeona de la Liga Esperancina de Fútbol en la tarde de ayer, tras igualar 2 a 2 frente a Libertad de San Jerónimo Norte en una final apasionante.

Argentino dijo presente: doble consagración en el Torneo Valesanito Polideportivo 25 de noviembre de 2025 Las categorías 2017 y 2016 de Argentino tuvieron un desempeño sobresaliente durante el fin de semana en el Torneo Internacional Valesanito, donde ambas se consagraron campeonas de la Copa de Plata tras una destacada participación ante grandes clubes.

Valentín Landolt entrenará en las Inferiores de Defensa y Justicia Polideportivo 11 de noviembre de 2025 El Club Central San Carlos continúa trabajando y reforzando vínculos para el desarrollo de sus deportistas.

Orgullo de Argentino: Bastián Fassetta convocado por Defensa y Justicia Polideportivo 11 de noviembre de 2025 El Club Atlético Argentino se enorgullece en comunicar que Bastián Fassetta, jugador de la Categoría 2011, fue convocado por Defensa y Justicia para participar de una semana de entrenamientos junto al plantel de Novena División de A.F.A.