El jugador del Club Argentino Bastián Fassetta se encuentra participando de una prueba en Talleres

El jugador del Club Argentino, Bastián Fassetta (categoría 2011), se encuentra participando de una prueba en Talleres.

La oportunidad surgió luego de ser observado y convocado por el captador Mariano Raticeli, quien destacó su rendimiento y proyección.

Este hecho constituye un motivo de orgullo para la institución y para la familia del jugador, reafirmando el trabajo formativo que el club desarrolla en sus divisiones inferiores.