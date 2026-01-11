Dispositivos de seguridad implementados esta madrugada en Sa Pereira y Santa Clara

En la madrugada de hoy, personal policial de la Sexta Zona de Inspección URXI se hizo presente en las localidades de Sa Pereira y Santa Clara de Buena Vista en colaboración de personal de Grupo de Operaciones Tácticas URXI llevaron adelante un dispositivo de presencia preventiva y disuasiva con el fin de brindar seguridad en zonas urbanas y suburbanas de las mencionadas localidades.

Policiales11 de enero de 2026
ScreenHunter_066

El operativo arrojó como resultado el secuestro de 2 motovehículos que circulaban sin cumplir con los requerimientos legales necesarios, los mismos fueron remitidos al corralón comunal de Santa Clara de Buena Vista.

Se identificó además en inmediaciones de calle Buenos Aires a dos masculinos a bordo de un birrodado marca Honda modelo Wave que contaba con un pedido de secuestro por robo vigente desde octubre del año pasado, requerido por la seccional primera de la Unidad Regional I. Por tal motivo se trasladó a los involucrados a sede policial con conocimiento de Fiscalía.

