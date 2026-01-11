Un hombre de 24 años del cual familiares solicitaran el paradero en la ciudad de Coronda fue hallado por personal de la Subcomisaria Primera de Santa Clara de Buena Vista.
Dispositivos de seguridad implementados esta madrugada en Sa Pereira y Santa Clara
En la madrugada de hoy, personal policial de la Sexta Zona de Inspección URXI se hizo presente en las localidades de Sa Pereira y Santa Clara de Buena Vista en colaboración de personal de Grupo de Operaciones Tácticas URXI llevaron adelante un dispositivo de presencia preventiva y disuasiva con el fin de brindar seguridad en zonas urbanas y suburbanas de las mencionadas localidades.Policiales11 de enero de 2026
El operativo arrojó como resultado el secuestro de 2 motovehículos que circulaban sin cumplir con los requerimientos legales necesarios, los mismos fueron remitidos al corralón comunal de Santa Clara de Buena Vista.
Se identificó además en inmediaciones de calle Buenos Aires a dos masculinos a bordo de un birrodado marca Honda modelo Wave que contaba con un pedido de secuestro por robo vigente desde octubre del año pasado, requerido por la seccional primera de la Unidad Regional I. Por tal motivo se trasladó a los involucrados a sede policial con conocimiento de Fiscalía.
Qué es M3, el programa que ordena el policiamiento urbano con datos, control y seguimiento operativoPoliciales14 de enero de 2026
La iniciativa del Ministerio de Justicia y Seguridad santafesino se apoya en mapas del delito, métricas de patrullaje y monitoreo permanente de recursos para orientar decisiones policiales basadas en evidencia. Ya funciona en 13 ciudades.
Imputaron a dos hombres a los que se investiga como coautores de un doble homicidio cometido en la zona de islas del río CorondaPoliciales12 de enero de 2026
Las atribuciones delictivas fueron realizadas por el fiscal Carlos Lacuadra, en una audiencia que se desarrolló este mediodía en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. Los investigados tienen 45 y 60 años y sus iniciales son MAP y JS, respectivamente. Se les endilgó haber utilizado armas de fuego para matar a las víctimas el miércoles 31 de diciembre.
Santa Clara: Avance en la causa Lucas BrunoPoliciales11 de enero de 2026
Por disposición de la Fiscalía que interviene en la causa se realizaron diversas detenciones con resultados positivos en relación al hecho del fallecimiento del Sr. Lucas Bruno el cual se sigue investigando.
Franck: Dos aprehendidos por tentativa de roboPoliciales11 de enero de 2026
Personal Policial de Comisaria 4ta asistió esta tarde a un domicilio de calle Saavedra en la localidad de Franck en el que dos masculinos oriundos de Santa Fe habrían intentado sustraer un motovehículo marca Honda modelo Tornado.
Esclarecieron un robo de una moto en LópezPoliciales09 de enero de 2026
En la noche del jueves 8 de enero, personal de la Comisaria 16ª de López, logró esclarecer rápidamente un hecho de robo calificado ocurrido en la intersección de calles Entre Ríos y San Martín.
La Policía de Santa Fe detuvo a dos hombres por el doble homicidio del río CorondaPoliciales09 de enero de 2026
Además, en los allanamientos de la Policía de Investigaciones secuestraron armas de fuego y otros elementos de interés para la causa.
Autovía 19: Incautaron alrededor de 200 kilos de carne vacuna de dudosa procedencia que trasladaban dos adultos de San Carlos CentroPoliciales09 de enero de 2026
Fue ayer por la mañana, tras un operativo de control vehicular y de personas concretado por personal de la UOR 3, sobre un tramo de la RN N° 19, jurisdicción de Colonia San José. Además, secuestraron un furgón donde se trasladaban dos adultos, quienes fueron trasladados y puestos a disposición de la Justicia.
Este sábado: Carnaval Sancarlino sobre calle RivadaviaLocales12 de enero de 2026
Con desfile de comparsas y baile popular, el GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO desarrollará una nueva edición del Carnaval Sancarlino sobre calle Rivadavia, entre 25 de Mayo y Presidente Perón.
Cursos de verano en el Punto Digital San Carlos CentroLocales13 de enero de 2026
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO continúa brindando diferentes propuestas GRATUITAS de capacitación y formación a través de la plataforma del Punto Digital San Carlos Centro. Actualmente, se encuentra habilitada la matriculación a los siguientes cursos autoasistidos e interactivos:
Cómo usar Google Maps sin internet cuando vas manejandoTecnología13 de enero de 2026
Con unos pocos pasos se puede dejar Google Maps sin conexión y navegar aunque te quedes sin datos
Necrológicas Ostta SepeliosNecrológicas13 de enero de 2026
Falleció hoy Martes 13 de Enero en San Carlos Centro a la edad de 84 años. la Señora Dora Piedad Mazzoni viuda de Martínez.
Dengue: Recomendaciones para viajerosLocales14 de enero de 2026
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO continúa con su programa de vigilancia activa y control de la población de Aedes aegypti, dengue, visitando los domicilios a través de su equipo de agentes para recordar las BUENAS PRÁCTICAS DE PREVENCIÓN: descacharrado, limpieza de beberos de mascotas, corte de césped y uso de repelentes.
