Dispositivos de seguridad implementados esta madrugada en Sa Pereira y Santa Clara

El operativo arrojó como resultado el secuestro de 2 motovehículos que circulaban sin cumplir con los requerimientos legales necesarios, los mismos fueron remitidos al corralón comunal de Santa Clara de Buena Vista.

Se identificó además en inmediaciones de calle Buenos Aires a dos masculinos a bordo de un birrodado marca Honda modelo Wave que contaba con un pedido de secuestro por robo vigente desde octubre del año pasado, requerido por la seccional primera de la Unidad Regional I. Por tal motivo se trasladó a los involucrados a sede policial con conocimiento de Fiscalía.