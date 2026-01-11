Ya se puede renovar la licencia de pesca deportiva de manera 100 % digital

Como parte del programa Territorio 5.0, proceso de modernización del Estado y despapelización que impulsa el Gobierno de Maximiliano Pullaro, la Provincia anuncia que por primera vez las licencias de pesca deportiva se renuevan de manera digital. Se trata de una iniciativa que elimina el uso de carnets físicos y simplifica los controles y la gestión administrativa.

Cabe señalar que todas las licencias de pesca que emite el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático del Gobierno de la Provincia vencen el 31 de diciembre de cada año, independientemente de la fecha en que se haya realizado el alta del permiso, y deben renovarse para poder continuar con la actividad de manera legal. Esta licencia de pesca deportiva habilita la práctica recreativa en la provincia de Santa Fe y cuenta, desde diciembre de 2025, con reciprocidad con las provincias del Litoral. Esto permite también practicar pesca deportiva en jurisdicción de Entre Ríos, Chaco y Corrientes (en esta última, únicamente en aguas compartidas).

El trámite se realiza ingresando a https://servicios.santafe.gov.ar/formulario_pesca. Una vez completado el formulario y efectuado el pago, el carnet digital es enviado por correo electrónico y tiene plena validez legal.

Pesca comercial

La pesca comercial se rige por la Resolución Nº 332/2025, que establece para enero, febrero y marzo de 2026 un cupo máximo de captura de 900 toneladas, en línea con lo dispuesto por la provincia de Entre Ríos. Ambas provincias, como medida de preservación del recurso, acordaron la suspensión de la pesca comercial de sábalo entre el 20 de diciembre y el 20 de enero.

Además, siguen vigentes restricciones permanentes para el dorado (solo permitida la pesca deportiva con devolución obligatoria), el pacú y el manguruyú (prohibida la pesca de ambas especies en todas las formas). Desde el Ministerio se recuerda la importancia de renovar la licencia correspondiente y respetar la normativa vigente, como parte de una gestión responsable y sostenible de la actividad pesquera.