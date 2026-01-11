Ya se puede renovar la licencia de pesca deportiva de manera 100 % digital

Se esperan tormentas de distinta intensidad para este juevesProvinciales08 de enero de 2026
Se anticipa un final de semana inestable y con tormentas, que se extienden hasta por lo menos el día sábado. Mirá lo que dice el pronóstico extendido.
En el marco del proceso de despapelización y modernización que lleva adelante el Gobierno de Santa Fe, por primera vez la renovación de la licencia de pesca deportiva se realiza de forma online. Es obligatoria para ejercer la actividad.Provinciales11 de enero de 2026
Como parte del programa Territorio 5.0, proceso de modernización del Estado y despapelización que impulsa el Gobierno de Maximiliano Pullaro, la Provincia anuncia que por primera vez las licencias de pesca deportiva se renuevan de manera digital. Se trata de una iniciativa que elimina el uso de carnets físicos y simplifica los controles y la gestión administrativa.
Cabe señalar que todas las licencias de pesca que emite el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático del Gobierno de la Provincia vencen el 31 de diciembre de cada año, independientemente de la fecha en que se haya realizado el alta del permiso, y deben renovarse para poder continuar con la actividad de manera legal. Esta licencia de pesca deportiva habilita la práctica recreativa en la provincia de Santa Fe y cuenta, desde diciembre de 2025, con reciprocidad con las provincias del Litoral. Esto permite también practicar pesca deportiva en jurisdicción de Entre Ríos, Chaco y Corrientes (en esta última, únicamente en aguas compartidas).
El trámite se realiza ingresando a https://servicios.santafe.gov.ar/formulario_pesca. Una vez completado el formulario y efectuado el pago, el carnet digital es enviado por correo electrónico y tiene plena validez legal.
Pesca comercial
La pesca comercial se rige por la Resolución Nº 332/2025, que establece para enero, febrero y marzo de 2026 un cupo máximo de captura de 900 toneladas, en línea con lo dispuesto por la provincia de Entre Ríos. Ambas provincias, como medida de preservación del recurso, acordaron la suspensión de la pesca comercial de sábalo entre el 20 de diciembre y el 20 de enero.
Además, siguen vigentes restricciones permanentes para el dorado (solo permitida la pesca deportiva con devolución obligatoria), el pacú y el manguruyú (prohibida la pesca de ambas especies en todas las formas). Desde el Ministerio se recuerda la importancia de renovar la licencia correspondiente y respetar la normativa vigente, como parte de una gestión responsable y sostenible de la actividad pesquera.
Ante un retiro voluntario y preventivo dispuesto por la empresa Nestlé Argentina, el Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe, a través de la Assal, difunde y refuerza un alerta nacional que alcanza a determinados lotes de fórmulas lácteas.
La medida se extiende hasta el 28 de febrero de 2026 y abarca a distritos del departamento 9 de Julio, con beneficios fiscales y administrativos para sostener la producción ante el impacto de la sequía. Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo recordaron que el trámite es 100 % digital.
La inestabilidad podría llegar hacia la tarde noche del 1 de enero. Mirá lo que dice el pronóstico extendido.
Los datos surgen de las inscripciones realizadas en todo el territorio provincial y reflejan las preferencias de las familias santafesinas al momento de registrar nacimientos, en el marco de la función esencial que cumple el Registro Civil en la garantía del derecho a la identidad. Además, al 15 de diciembre, se registraron 8.650 matrimonios y 10.220 uniones convivenciales.
Quienes se encuentren al día al 31 de diciembre, tendrán un 20 % de descuento para 2026 en el Impuesto Inmobiliario. Además, podrán sumar beneficios y alcanzar descuentos totales de hasta 56 %. Modos de pagos y links para regularizar los impuestos, en esta nota.
Es para facilitar la participación en las reuniones de Navidad y Año Nuevo a quienes viven en zonas alejadas de sus familias.
Se sortearán otros 300 créditos, que se sumarán a los 5.258 ya otorgados. Se realizará en dos instancias: el miércoles 10 será el turno de Rosario y La Capital; en tanto que el jueves 11 se hará lo propio con el resto de los departamentos.
Con desfile de comparsas y baile popular, el GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO desarrollará una nueva edición del Carnaval Sancarlino sobre calle Rivadavia, entre 25 de Mayo y Presidente Perón.
Falleció hoy martes 6 de enero en San Carlos Centro a la edad de 74 años el Señor NORBERTO PEDRO SCHEHTEL.
Fue ayer por la mañana, tras un operativo de control vehicular y de personas concretado por personal de la UOR 3, sobre un tramo de la RN N° 19, jurisdicción de Colonia San José. Además, secuestraron un furgón donde se trasladaban dos adultos, quienes fueron trasladados y puestos a disposición de la Justicia.
Además, en los allanamientos de la Policía de Investigaciones secuestraron armas de fuego y otros elementos de interés para la causa.
En la madrugada de hoy, personal policial de la Sexta Zona de Inspección URXI se hizo presente en las localidades de Sa Pereira y Santa Clara de Buena Vista en colaboración de personal de Grupo de Operaciones Tácticas URXI llevaron adelante un dispositivo de presencia preventiva y disuasiva con el fin de brindar seguridad en zonas urbanas y suburbanas de las mencionadas localidades.
Personal Policial de Comisaria 4ta asistió esta tarde a un domicilio de calle Saavedra en la localidad de Franck en el que dos masculinos oriundos de Santa Fe habrían intentado sustraer un motovehículo marca Honda modelo Tornado.
¿Por qué planeamos una fiesta o un viaje pero no los próximos 40 años? Un manual para diseñar tu futuro hoy: desde entrenar para ser libre hasta achicar la casa para ganar independencia. Claves para blindar tu autonomía económica y construir una red que te proteja de la invisibilidad
Por disposición de la Fiscalía que interviene en la causa se realizaron diversas detenciones con resultados positivos en relación al hecho del fallecimiento del Sr. Lucas Bruno el cual se sigue investigando.
El entrenamiento no sólo beneficia tu cuerpo, sino también trae grandes mejoras para la mente, sobre todo en el estado de ánimo.