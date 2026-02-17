Provincia recibió más de 500 animales silvestres decomisados

Entre los ejemplares rescatados en un control vial figuran tortugas, loros habladores y otras aves. Fueron decomisados en un operativo de control desarrollado esta semana en ruta 34 donde se interceptó un camión que provenía de Santiago del Estero con destino a Buenos Aires.
Provinciales17 de febrero de 2026

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El Centro de Rescate, Investigación e Interpretación de Fauna (Criif) “La Esmeralda”, espacio del Gobierno Provincial en la ciudad de Santa Fe, recibió un decomiso de más de 500 animales silvestres, provenientes de un operativo de control vial realizado por fuerzas nacionales. El procedimiento, inédito por la cantidad de ejemplares, permitió interceptar un camión que transportaba fauna silvestre en infracción a la normativa vigente.

Durante la actuación policial se constató el traslado de aves y reptiles en condiciones precarias e incompatibles con su bienestar. Como resultado, se incautaron 219 loros habladores, 146 tortugas terrestres, 33 pepiteros de collar, 28 jilgueros, 105 reina mora y 16 corbatitas.

Los ejemplares fueron rescatados el miércoles pasado mientras eran trasladados por la Ruta 34 en un camión con destino a la provincia de Buenos Aires, proveniente de Santiago del Estero. Fueron derivados al Criif “La Esmeralda”, donde cumplen cuarentena sanitaria obligatoria, recibiendo por parte del personal del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe evaluación clínica, asistencia veterinaria y monitoreo conductual. Una vez otorgadas las altas sanitarias correspondientes, se evaluará técnicamente su posible reinserción en ambientes naturales adecuados.

Dispositivo ambiental clave

La Esmeralda funciona de manera permanente como dispositivo clave de conservación. Allí se reciben animales provenientes de decomisos, rescates y entregas voluntarias; se realizan cuarentenas sanitarias, evaluaciones clínicas, rehabilitación, enriquecimiento conductual e investigación aplicada. El objetivo es restituir, siempre que sea posible, a los ejemplares a su ambiente natural, bajo criterios técnicos, sanitarios y ecológicos estrictos.

En ese marco, el Gobierno de Santa Fe impulsa un proyecto integral de puesta en valor de este centro. La iniciativa contempla la modernización de infraestructura, ampliación de áreas de cuarentena y rehabilitación, incorporación de equipamiento especializado y fortalecimiento de capacidades técnicas. Esta inversión estratégica consolida al centro como referencia regional en rescate, bienestar animal y conservación de la biodiversidad.

El tráfico ilegal de fauna silvestre es una de las principales amenazas para la biodiversidad. La captura y el transporte provocan altos niveles de estrés, lesiones y una elevada mortalidad. Además de constituir un delito, genera impactos irreversibles sobre los ecosistemas. Este caso presenta un elemento distintivo: en el marco del operativo se incautó el teléfono celular del conductor. El análisis de ese dispositivo podría aportar información clave para avanzar en la investigación y eventualmente desarticular circuitos de tráfico ilegal de fauna.

En este sentido, el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático recuerda que la captura, tenencia, transporte y comercialización de animales silvestres sin autorización es ilegal y sancionable por la Ley Provincial de Fauna N° 4.830, la Ley Nacional N° 22.421 y la Ley N° 14.346. La ciudadanía puede colaborar denunciando a través del 911 situaciones de caza, venta o transporte ilegal de fauna silvestre. No comprar fauna silvestre es una acción concreta para proteger la biodiversidad santafesina.

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