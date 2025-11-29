El miércoles asumen los 127 diputados electos y Menem sería reelecto

El presidente de la Cámara conseguirá su reelección y en este nuevo mandato habrá un oficialismo cerca de la primera minoría.

Política29 de noviembre de 2025
ScreenHunter_090

El presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem será reelecto por segunda vez consecutiva el próximo miércoles, en una sesión donde quedará configurado el nuevo mapa de poder en ese cuerpo con la asunción de los legisladores electos el 26 de octubre.

La designación del presidente de la cámara se realizará en la sesión preparatoria en la cual jurarán los 127 diputados y aquellos que reemplazarán a los legisladores que tienen mandato hasta el 2027 pero presentaron sus renuncias para ocupar cargos en el Senado o Legislaturas provinciales.

La votación de las autoridades se efectuará con los diputados que juran ese día y aquellos que tienen mandato hasta el 2027.

Tras un durísimo año donde la oposición tomó el control del cuerpo legislativo y logró votar leyes rechazadas por el Gobierno, Menem afrontará desde diciembre un escenario mas favorable para el oficialismo ya que, entre propios y aliados, tendrá unos 116 legisladores, con lo cual estará a solo 13 que alcanzar el quórum para habilitar la sesión.

Menem tendrá el aval para conservar su cargo de La Libertad Avanza (LLA), PRO, UCR, Provincias Unidas e Innovación Federal, mientras que se espera un rechazo de la izquierda y la abstención de Unión por la Patria (UxP).

El nuevo mapa muestra que el oficialismo está cerca de primera minoría, aunque eso se definirá recién el martes porque dependerá si finalmente el peronismo sufre una fractura, dado que hoy la LLA tiene 92 legisladores y UxP 97, con lo cual si los catarmarqueños y un puntano se van del bloque quedarán 92 y esa paridad puede ser rota con facilidad por LLA.

En caso que el oficialismo consiga la primera minoría, eso le permitirá tener también la vicepresidencia primera que hoy tiene el peronismo, y un miembro más en cada una de las comisiones, que son las que tratan los dictámenes que se discuten en el recinto de sesiones.

El candidato más firme para ocupar la vicepresidencia primera de la LLA es el ministro de Defensa y diputado electo mendocino, Luis Petri, mientras que el peronismo mantendría a Cecilia Moreau para integrar la conducción de la cámara baja, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Una de las dudas que se mantendrán es quién ocupará la vicepresidencia tercera que hoy detenta el PRO, ya que tanto Provincias Unidas como el nuevo espacio de gobernadores dialoguistas aspiran a convertirse en la tercera fuerza en este cuerpo legislativo.

Otro tema que se discutirá si se impondrá algún criterio a Menem para la conformación de comisiones, ya que en el 2023 solo se tuvieron en cuenta los bloques y no interbloques como en en las gestiones anteriores, y se hizo por el sistema D'Hont.

Previo a la sesión, los bloques tendrán tiempo hasta el martes para presentar la listas de sus bancadas, ya que en base a eso se sabrá como quedará conformado el nuevo mapa en este cuerpo legislativo.

También los bloques definirán sus autoridades previo a esa fecha. Hasta ahora solo anunció LLA, que mantendrá como presidente a Gabriel Bornoroni.

 

La jura

La sesión preparatoria fue convocada para las 13 y comenzará con la jura de los 127 diputados electos en octubre, que se hará por distrito y en base a la fórmula de juramento que elegirá cada legislador, de acuerdo a sus convicciones religiosas.

A diferencia del Senado, que tuvo una ceremonia tradicional, los diputados muchas veces hacen discurso  y referencias a la dictadura militar, la corrupción, sus provincias y a sus líderes políticos.

En esta sesión asumirán 54 de LLA, 7 del PRO y tres radicales; 45 peronistas, 4 de Izquierda, 8 de Provincias Unidas, 2 Innovación Federal, 2 de Independencia, uno de Producción y Trabajo y uno de La Nequinidad.

Los principales diputados que asumirán por los libertarios son Luis Petri, Alejandro Fargosi, Patricia Holzman Karen Reichardt, Sebastián Pareja, Sergio "Tronco" Figliuolo, y los macristas  Fernando De Andreis y Antonela Giampieri

Los peronistas serán Agustín Rossi, Jorge Taiana, Juan Gabrois, Teresa García,  Guillermo Michel, Lucía Campora, Félix Emir, entre otros.

 

Los reelectos

Los legisladores que jurarán por un nuevo mandato son los libertarios Sabrina Ajchemet, Nicolas Emma, Laura Ródriguez Machado y la radical Pamela Verasay, y los macristas Alejandro Finochiario, Javier Sánchez Wrba y Florencia De Sensi.

También obtuvieron su reelección Sergio Palazzo y Vanesa Siley, y el gremialista de la CTA, Hugo Yasky, impulsado por el gobernador Axel Kicillof. A ese lote se sumó la legisladora bonaerense Agustina Propato; el porteño Itai Hagman, la pampeana Varinia Marin y la riojana Gabriela Pedreli.taYQKA

 Además, obtuvo su reelección, la tucumana Gladys Medina que no jurará ya que presentará su renuncia,  pero se mantendrá en la cámara porque aún tiene dos años de mandato, y en su lugar lo hará la actual diputada Elia Fernández.

Te puede interesar
ScreenHunter_076

Comenzó el debate por la nueva Ley Orgánica de Municipios en Santa Fe

Política26 de noviembre de 2025

La primera audiencia pública se realizó este miércoles en la Cámara de Diputados en la ciudad capital. Contó con la presencia del intendente, Juan Pablo Poletti, y el secretario de Municipios y Comunas del gobierno provincial, Horacio Ciancio. “Comenzamos a discutir una de las leyes más importantes de la nueva Constitución. El objetivo es modernizar el funcionamiento de cada localidad de la provincia”, detalló el legislador Joaquín Blanco, autor de la iniciativa.

CONCEJO2025

Sesiona el Concejo Municipal

Política26 de noviembre de 2025

El día 27 de Noviembre a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:

concejo

Sesiona el Concejo Municipal

Política19 de noviembre de 2025

El día 20 de Noviembre a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:

ScreenHunter_127

Vuelve Billetera Santa Fe: reintegros de hasta $ 20.000 mensuales en supermercados, autoservicios y comercios de cercanía

Política18 de noviembre de 2025

El costo del reintegro será absorbido en partes iguales entre los negocios y el Banco de Santa Fe, “sin intervención fiscal y sin impuestos de los santafesinos”, se destacó. El beneficio rige a partir del convenio firmado entre el Gobierno de Santa Fe y la Cámara de Supermercados de Rosario y la región. Hasta el momento adhirieron 51 negocios a la herramienta renovada que se extenderá en los próximos días a la ciudad de Santa Fe y el resto de la provincia.

Lo más visto
ScreenHunter_081

Domingo 7 de diciembre: 5º Edición del “Baila San Carlos”

Locales27 de noviembre de 2025

El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO, a través de los Talleres de Danzas Folclóricas, Zumba y Cumbia que se dictan de manera gratuita durante todo el año en el Centro Municipal de Actividades Culturales y Centro Comunitario “Barrio Oeste”, invita a participar de la 5° Edición del “BAILA SAN CARLOS”, evento que reunirá diversos géneros musicales a través de la danza y el movimiento en una tarde a puro ritmo y alegría.

ScreenHunter_084

Cronograma de pago de haberes de noviembre a trabajadores provinciales

Provinciales28 de noviembre de 2025

Comenzará el lunes 1 de diciembre -disponible por homebanking este sábado- y se completará el viernes 5. La liquidación incluye el aumento acordado en paritarias y la compensación salarial anunciada para corregir la diferencia entre los porcentajes de aumentos salariales y el IPC acumulado en el período julio-octubre 2025, con un mínimo garantizado de $ 30.000 con respecto a octubre.