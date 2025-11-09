Cuándo hay que cargar el celular: mirá el momento ideal para hacerlo

Internet satelital: cómo saber si Starlink tiene cobertura en tu zonaTecnología09 de noviembre de 2025
Cómo verificar la disponibilidad de Starlink en tu ubicación, precios vigentes y restricciones por alta demanda en zonas urbanas.
Existen grandes interrogantes a la hora de cargar el teléfonocelular. Una de las tantas preguntas que suelen realizar los usuarios es a qué hora conviene enchufarlo, aunque esa respuesta depende de varios factores.
Los hábitos y el uso que se le da al dispositivo forman parte de algunos de los parámetros. Sin embargo, el factor clave a tener en cuenta es que todas las baterías son de iones de litio, por lo que su vida útil es limitada.
Por ese motivo, ¿es seguro cargar el teléfono durante la noche? Lo cierto es que no es para nada conveniente, ya que esto puede causar una sobrecarga y reducir la durabilidad de la batería.
Cuáles son las recomendaciones para cargar la batería del celular
En primer lugar, es necesario tener en cuenta que las baterías de iones de litio tienen un número limitado de ciclos de carga (entre 300 y 500). Además, hay que evitar que la batería quede, por extensos períodos, completamente descargada o completamente cargada.
Otro punto a tener en cuenta es la temperatura ambiente y del dispositivo, dado que ambas cuestiones pueden incidir en la eficiencia de la batería.
A raíz de ello, es preferible cargar el celular en intervalos de 20%-80% y no dejarlo enchufado por varias horas luego de alcanzar el 100% de carga.
Cuál es la mejor hora para cargar el celular
Teniendo en cuenta las recomendaciones mencionadas más arriba, los expertos aseguran que el horario ideal para cargar el dispositivo es por la mañana.
No obstante, otra opción es enchufarlo antes de dormir -por una o dos horas- y desenchufarlo ni bien transcurra ese período de tiempo.
Además de la noche, el mediodía es otro de los momentos del día en el que se debe evitar cargar el celular. Particularmente en el verano, ya que la temperatura del ambiente es alta.
Fuente: Infotechnology
