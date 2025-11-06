Según la IA estas son las aplicaciones más tóxicas para la mente

Apple presentó una versión renovada de la App StoreTecnología04 de noviembre de 2025
El gigante tecnológico renovó su web de la tienda de aplicaciones el pasado 29 de octubre. Conoce los cambios más importantes de la nueva versión.
El uso del celular y redes sociales forma parte de la rutina diaria, aunque ciertas plataformas pueden tener un impacto negativo en la salud mental.Tecnología06 de noviembre de 2025
La salud mental se encuentra cada vez en jaque frente al ritmo acelerado de la vida moderna y el uso constante de la inteligencia artificial dentro de las plataformas digitales. La hiperconectividad se volvió una rutina, pasamos buena parte del día mirando la pantalla, haciendo scroll infinito sin un objetivo claro, saltando entre aplicaciones y consumiendo el mismo contenido superficial.
Este comportamiento, tan naturalizado como preocupante, impacta directamente en la capacidad de atención, el descanso y la autoestima. Por eso, decidimos acudir a la inteligencia artificial para comprender mejor este fenómeno y determinar cuáles son las aplicaciones más tóxicas para la mente en la actualidad.
Las aplicaciones más nocivas según la IA
Instagram: La inteligencia artificial advierte que esta red social potencia la comparación constante, la idealización de vidas ajenas y la búsqueda de una estética irreal que termina afectando la salud mental. Todo esto puede generar baja autoestima, adicción al scroll y una autoexigencia excesiva vinculada con la imagen personal.
TikTok: En este caso, el principal problema es el mismo que en los reels de Instagram: el scroll infinito. Usarla en exceso puede entrenar al cerebro a depender de descargas rápidas de dopamina, lo que, según la inteligencia artificial, puede derivar en fatiga mental, dificultades para concentrarse y ansiedad sensorial.
X (ex Twitter): Esta plataforma se caracteriza por un ambiente cargado de hostilidad y discursos de odio. Además, el exceso de información genera una sobrecarga mental. De acuerdo con la inteligencia artificial, esto puede producir estrés crónico, polarización informativa y un burnout digital que deja al usuario completamente saturado.
Facebook: Del mismo universo Meta que Instagram, Facebook representa otro riesgo para la salud mental. Las fake news, el contenido polarizado y las discusiones interminables pueden provocar cansancio emocional, paranoia e incluso una nostalgia forzada, al recordar una versión idealizada del pasado que no siempre fue real.
Fuente: minuto uno
Tras haber permanecido una semana siendo buscado intensamente por un pedido de paradero de su madre, encontraron a metros de la intersección de Bulevard Oroño y Reconquista (en el norte de Coronda) el cuerpo sin vida de Alexis Quiroz de 23 años.
Este martes se celebrará la Fiesta Patronal de San Carlos Centro, en honor a San Carlos Borromeo. (Foto archivo)
Fue como resultado de una intervención concretada durante la mañana de hoy en Coronda, tras patrullajes preventivos efectuados. Los actuantes, trasladaron a la mujer, quien registraba el pedido de captura desde el 1 de octubre de 2021, a requerimiento del Juzgado Federal N°3 de Rosario.
Este martes se conmemoró la Fiesta Patronal de San Carlos Centro, en honor a San Carlos Borromeo.
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO informa que finalizaron los trabajos para la pavimentación de un nuevo sector de la ciudad incluido en el Plan de Pavimentación por Adhesión y Contribución de Mejoras.
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO informa que el horario de apertura del tradicional PASEO DE ARTESANOS ubicado en el Jardín Botánico Municipal a partir de este Domingo 9 de Noviembre será de 16:30 a 19:30.
La Muestra “HABEMUS PAPAM”, de Mercedes Fariña, PRIMERA SERIE PICTÓRICA DEL MUNDO INSPIRADA EN EL PONTIFICADO DE FRANCISCO, ya se encuentra en el Museo Histórico de la Colonia San Carlos.
La decisión tomada por Nación alcanza en Santa Fe a unos 2.800 docentes con salarios brutos que superen los 3 millones de pesos. La resolución se tomó en base a lo definido por la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal. La medida cautelar había sido dictada en agosto de 2024 luego de un pedido de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), pero ahora se revirtió.
El país lidera el ranking regional en agotamiento laboral por cuarto año consecutivo.
