Paporello: Presenté un Proyecto para la Adecuación de la Tasa de Inmuebles Urbanos

Paporello: Hubo un acuerdo entre los 5 concejalesVideos23 de diciembre de 2025
Manifesté, para que quede constancia en Acta, lo que me expresaron muchos vecinos.
Presenté un Proyecto para la Adecuación de la Tasa de Inmuebles Urbanos para que los Contribuyentes Cumplidores no paguen el mes de Diciembre de cada año.Videos20 de diciembre de 2025
Propuse que nos reunamos en Enero y Febrero para avanzar en su tratamiento.
Perdí la votación 5 a 1.
Ninguno de los 5 Concejales quiere trabajar en Enero y Febrero a pesar de que igual cobran sus Dietas.
El Presidente Otazo habla de la necesidad de una convivencia democrática.
Nunca fui convocada ni invitada a alguna Reunión donde se decidiera como se integraban las Comisiones Internas del Concejo.
El Presidente Otazo expresó ante los medios de comunicación que había sido electo Presidente por unanimidad. Faltó a la VERDAD.
Expresé mi satisfacción, porque después de 6 años vuelven a desarrollarse las Sesiones, en parte, dentro del marco del Reglamento Interno. Seguiré bregando para que se cumpla en su totalidad.
La Concejal Bassi (Ex Alternativa Sancarlina) presentó un Proyecto para que se agregue arena a los areneros del Paseo del Arte. En esta misma Sesión los Concejales Perren y Otazo (siguen en Alternativa Sancarlina) presentaron otro Proyecto para sustituir y eliminar todos los areneros de las Plazas.
El Gobierno de San Carlos Centro comenzó a construir una nueva vivienda en lote propio ubicada en Córdoba y Pueyrredón.
Presenté un Proyecto para que el Concejo publique mensualmente su Movimiento de Ingresos y Egresos, al igual que lo hace el Intendente.
En horas de la siesta de ayer, agentes del Cuartel Santo Tomé de la Agrupación de Bomberos Zapadores, dependientes de la Dirección General de Bomberos, procedieron al salvamento y rescate de un hombre de 30 años y otro de 64, tras un accidente de tránsito ocurrido sobre un tramo de la Ruta Nacional N° 19, a la altura del Km 6,5 en jurisdicción de Colonia San José, Depto. Las Colonias.
El día 26 de Diciembre a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Extraordinaria -Art. 27 Inc. b) del Reglamento Interno- a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:
Fue entre el km 3 y 4, en la mano a Santo Tomé. Se vieron involucrados una camioneta y una moto. Un joven de 29 años perdió la vida y la conductora de la camioneta fue hospitalizada.
Saludamos a todos los amigos y clientes que nos vienen acompañando desde la apertura de nuestro pequeño comercio y a los que se suman constantemente y nos ayudan a crecer día a día.
Especialistas advierten sobre los riesgos de los excesos durante Navidad y Año Nuevo y brindan recomendaciones simples para disfrutar de los encuentros sin afectar la salud.
Falleció hoy Miércoles 24 de Diciembre en San Carlos Centro a la edad de 86 años, el Señor Federico Carlos Pratto.
Falleció hoy Miércoles 24 en Santa Fe a la edad de 92 años, el Señor Amalio José Díaz.