Paporello: Presenté un Proyecto para la Adecuación de la Tasa de Inmuebles Urbanos

Presenté un Proyecto para la Adecuación de la Tasa de Inmuebles Urbanos para que los Contribuyentes Cumplidores no paguen el mes de Diciembre de cada año.

Videos20 de diciembre de 2025

Propuse que nos reunamos en Enero y Febrero para avanzar en su tratamiento.

Perdí la votación 5 a 1.

Ninguno de los 5 Concejales quiere trabajar en Enero y Febrero a pesar de que igual cobran sus Dietas.

Paporello: Expresé mi satisfacción

Videos22 de diciembre de 2025

Expresé mi satisfacción, porque después de 6 años vuelven a desarrollarse las Sesiones, en parte, dentro del marco del Reglamento Interno. Seguiré bregando para que se cumpla en su totalidad.

Paporello: Pedí que se vuelva a tratar en Comisión ambos Proyectos

Videos21 de diciembre de 2025

La Concejal Bassi (Ex Alternativa Sancarlina) presentó un Proyecto para que se agregue arena a los areneros del Paseo del Arte. En esta misma Sesión los Concejales Perren y Otazo (siguen en Alternativa Sancarlina) presentaron otro Proyecto para sustituir y eliminar todos los areneros de las Plazas.

Colonia San José: Bomberos rescataron a dos hombres que quedaron atrapados en un vehículo tras accidente de tránsito en la RN N° 19

Policiales21 de diciembre de 2025

En horas de la siesta de ayer, agentes del Cuartel Santo Tomé de la Agrupación de Bomberos Zapadores, dependientes de la Dirección General de Bomberos, procedieron al salvamento y rescate de un hombre de 30 años y otro de 64, tras un accidente de tránsito ocurrido sobre un tramo de la Ruta Nacional N° 19, a la altura del Km 6,5 en jurisdicción de Colonia San José, Depto. Las Colonias.