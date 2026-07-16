Se produjo otro principio de incendio en una garrafa de gas

Un principio de incendio se registró en una vivienda de la ciudad de San Carlos Centro ubicada en Belgrano 992, luego de que una garrafa de gas presentara un desperfecto que provocó el inicio de un foco ígneo.

El hecho ocurrió en una propiedad y motivó la inmediata intervención de los Bomberos Voluntarios, quienes acudieron al lugar tras recibir el aviso de emergencia.

Al arribar, el personal procedió a controlar la situación mediante las tareas correspondientes, logrando extinguir el fuego y evitar que las llamas se propagaran hacia otros sectores de la vivienda.

Las causas que originaron el incidente serán materia de evaluación, aunque la rápida respuesta del personal de emergencia permitió que la situación no pasara a mayores.