La Asociación Saboyana de la Colonia San Carlos recordó un nuevo aniversario de la Toma de la Bastilla

Con un emotivo acto conmemorativo, la Asociación Saboyana de la Colonia San Carlos recordó este martes 14 de julio un nuevo aniversario de la Toma de la Bastilla, acontecimiento que marcó el inicio de la Revolución Francesa en 1789 y que representa uno de los hechos más trascendentes en la historia de la lucha por la libertad y la igualdad. La ceremonia también rindió homenaje a la herencia saboyana, profundamente arraigada en la región.

Durante el encuentro, que se realizó en la sede de la Asociación Saboyana de la Colonia San Carlos ubicada en la localidad de San Carlos Norte, se dio la bienvenida a los presentes, miembros de la colectividad y la Presidnta Comunal Nazarena Paschetta, entre otros, y se destacó la importancia de compartir una fecha tan significativa para los descendientes de inmigrantes franceses y, especialmente, de Saboya.

En la introducción se recordó el histórico asalto a la Bastilla, fortaleza que simbolizaba el poder absoluto de la monarquía francesa, y que dio origen a un proceso revolucionario que transformó la historia de Francia y del mundo.

Como parte del protocolo, estuvieron presentes las banderas de la República Argentina, de Francia y de Saboya. Posteriormente, se entonaron con respeto el Himno Nacional Argentino, La Marsellesa, himno francés, y Les Allobroges, tradicional himno de Saboya.

Durante el acto también se brindó una reseña histórica sobre Les Allobroges, conocido originalmente como La Liberté, interpretado por primera vez en 1856 y convertido con el tiempo en el himno representativo del pueblo saboyano.

La presidenta de la institución organizadora, María Luisa Rey, dirigió unas palabras a los asistentes, resaltando el valor de mantener viva la memoria histórica y las tradiciones de los antepasados.

Además, se proyectó un video explicativo sobre los hechos que desencadenaron la Revolución Francesa, ofreciendo a los presentes un recorrido por los acontecimientos que llevaron a uno de los procesos políticos y sociales más importantes de la historia moderna.

En el cierre de la ceremonia se invitó a reflexionar sobre el significado de la independencia y la libertad, destacando que, a 237 años de aquellos acontecimientos, los pueblos continúan trabajando para preservar esos valores y fortalecer el compromiso ciudadano.

Finalmente, los organizadores agradecieron a todas las personas e instituciones que colaboraron en la realización del acto e invitaron a los asistentes a compartir una tradicional tarde saboyana, poniendo un broche de camaradería y celebración a una jornada dedicada a la historia, la cultura y las raíces de la comunidad.