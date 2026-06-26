Comenzó la construcción de la esperada bicisenda en San Carlos Norte

La obra comenzó con los trabajos de movimiento de suelo y demandará una inversión conjunta entre la Comuna de San Carlos Norte y el Gobierno de la Provincia. El objetivo es brindar mayor seguridad a quienes transitan diariamente por la Ruta Provincial Nº 6.

Con el inicio de los primeros trabajos de movimiento de suelo, comenzó a hacerse realidad una de las obras más esperadas por los vecinos: la construcción de la bicisenda que conectará la zona urbana de la localidad de San Carlos Norte con el límite de San Carlos Centro, un proyecto que busca mejorar la seguridad vial y ofrecer un espacio adecuado para ciclistas y peatones.

La presidenta comunal, Nazarena Paschetta, expresó su satisfacción por el inicio de los trabajos y destacó que se trata de una obra largamente anhelada por la comunidad.

"Estamos muy felices de poder anunciar que esta obra finalmente comenzó. Fue esperada durante muchos años y hoy podemos decir que ya está en marcha gracias al aporte del Gobierno Provincial y al esfuerzo que realiza la comuna. Es un trabajo conjunto que solos no podríamos llevar adelante", señaló.

Las tareas comenzaron esta semana con el traslado de tierra y la nivelación del terreno, una etapa que demandará entre un mes y medio y dos meses de trabajo. Según explicó la mandataria, se decidió iniciar cuanto antes estos movimientos debido a la posibilidad de intensas precipitaciones pronosticadas para los próximos meses.

La comuna afrontará íntegramente el costo de esta primera etapa, que representa una inversión cercana a los 50 millones de pesos, mientras que el Gobierno de la Provincia comprometió un aporte de 136 millones de pesos para la ejecución de la carpeta de hormigón una vez finalizados los trabajos preliminares y completados los trámites administrativos correspondientes.

Una obra pensada para la seguridad

El responsable técnico del proyecto, el Arquitecto Santiago Imhoff, brindó detalles sobre las características que tendrá la nueva infraestructura.

La bicisenda se extenderá desde el Paseo Parque de los Cuentos hasta el límite con San Carlos Centro, recorriendo aproximadamente 1.360 metros. Tendrá un ancho de dos metros y será de circulación bidireccional, permitiendo el uso tanto por ciclistas como por peatones.

Desde la comuna remarcaron que el proyecto responde a una necesidad histórica de quienes diariamente transitan por la Ruta Provincial Nº 6 para trabajar, estudiar o realizar distintas actividades, en un sector donde se han registrado accidentes de tránsito en reiteradas oportunidades.

El objetivo es unir ambas localidades

La presidenta comunal indicó además que el proyecto fue dialogado oportunamente con el intendente de San Carlos Centro, Juan José Placenzotti, con la intención de que en una segunda etapa la bicisenda pueda extenderse y concretar la conexión definitiva entre ambas localidades.

No obstante, explicó que debido al elevado costo de la obra fue necesario dividir el proyecto en etapas, ya que ni la comuna ni el municipio podrían afrontar individualmente semejante inversión.

Asimismo, agradeció especialmente el respaldo del gobernador de la provincia, Maximiliano Pullaro, cuyo gobierno impulsa el financiamiento de la obra, y aclaró que previamente fue necesario gestionar las autorizaciones correspondientes ante la Dirección Provincial de Vialidad para garantizar todas las condiciones de seguridad.

Mano de obra local

Otro aspecto destacado del proyecto es que la totalidad de los trabajos de movimiento de suelo será realizada por personal comunal. Un equipo integrado por alrededor de diez operarios lleva adelante las tareas utilizando la maquinaria propia de la comuna.

Finalmente, desde el gobierno local solicitaron comprensión a los vecinos por el movimiento de equipos y maquinaria que se observará durante los próximos meses sobre el sector de la Ruta Provincial Nº 6, al tiempo que expresaron el deseo de que, una vez finalizada, la bicisenda pueda ser disfrutada y cuidada por toda la comunidad como un espacio público destinado a brindar mayor seguridad y calidad de vida.