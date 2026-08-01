Inauguraron la iluminación de la cancha Nº 2 de Tenis Criollo del Club Güemes con el apoyo del municipio

Con un acto cargado de reconocimiento y entusiasmo, el club barrial Güemes de la ciudad de San Carlos Centro dejó oficialmente inaugurada la iluminación de su segunda cancha de Tenis Criollo, una obra que permitirá ampliar la actividad deportiva, organizar torneos en horario nocturno y continuar fortaleciendo el crecimiento de la institución.

Durante el acto, el presidente de la subcomisión, Germán González, destacó el acompañamiento recibido a lo largo de los años y agradeció especialmente el apoyo del Intendente Juan José Placenzotti, a quien definió como un colaborador permanente del deporte local.

"Quiero agradecerle a Juanjo Placenzotti por la ayuda que siempre nos brinda cada vez que lo necesitamos y por el respaldo que nos dio desde el primer momento. Sin ese apoyo no podríamos haber concretado ni la cancha 1 ni la cancha 2", expresó.

Asimismo, resaltó el compromiso de los socios y de la subcomisión que trabaja diariamente por el crecimiento del club. Señaló que la institución continúa sumando tanto socios adultos como niños y valoró la respuesta de la comunidad cada vez que se organizan beneficios, cenas o rifas para recaudar fondos.

"Cada vez que hacemos una actividad siempre encontramos personas dispuestas a colaborar. Ese respaldo nos impulsa a seguir creciendo", manifestó.

Por su parte, el intendente Juan José Placenzotti remarcó la importancia del acompañamiento permanente del municipio a las instituciones locales y aseguró que ese trabajo conjunto forma parte de una política sostenida de la gestión.

"Estar presentes y colaborar con cada una de las instituciones de la ciudad es una parte fundamental de nuestro trabajo. Todas cuentan con el apoyo permanente de la Municipalidad", afirmó.

El mandatario destacó además el rol social que cumple el club, al brindar un espacio de contención y desarrollo para numerosos niños y jóvenes que practican una disciplina deportiva que, si bien no es de las más masivas, continúa ganando participantes.

Como ejemplo del crecimiento de la institución, mencionó que días atrás unos 30 jugadores representaron al club en un torneo disputado en San Jerónimo Norte, mientras que la próxima semana será la propia entidad la encargada de organizar una nueva competencia, que genera gran expectativa entre jugadores y familias.

La puesta en funcionamiento de la iluminación de la cancha 2 representa un paso más en el desarrollo del club. Si bien el espacio ya estaba habilitado para la práctica deportiva, la nueva infraestructura permitirá ampliar los horarios de entrenamiento y disputar encuentros y torneos nocturnos, ofreciendo mejores condiciones para sus deportistas.

Finalmente, el intendente felicitó a Germán y a todos los integrantes de la subcomisión por el trabajo constante que realizan.

"Se nota el compromiso y el amor que le tienen no solamente al deporte, sino también a la institución. Cada vez que uno pasa por el club encuentra una mejora nueva, y eso habla del enorme esfuerzo que realizan para seguir creciendo", concluyó.