Amplio programa de actividades con el que el Club Central celebrará sus 100 años de historia

El presidente del Club Central San Carlos Daniel Berardo presentó el cronograma de actividades previsto para celebrar los 100 años de la institución, con propuestas destinadas a toda la comunidad.
Videos31 de julio de 2026

El presidente del Club Central San Carlos Daniel Berardo presentó el cronograma de actividades previsto para celebrar los 100 años de la institución, con propuestas destinadas a toda la comunidad.

Entre las iniciativas ya en marcha se encuentran un concurso fotográfico sobre el significado del club para sus socios y simpatizantes, además de un concurso de dibujos para niños que tendrá como premio el sorteo de una bicicleta.

El acto oficial del centenario se realizará el 14 de agosto a las 20 horas, mientras que el gran almuerzo aniversario tendrá lugar el domingo 16 de agosto, aprovechando el fin de semana largo. La jornada incluirá actividades recreativas para los más pequeños y una gran convocatoria de socios e hinchas. Desde la institución informaron que las tarjetas ya se encuentran a la venta y recomendaron adquirirlas con anticipación debido a la importante demanda.

Otra de las propuestas destacadas será "Raíces Centenarias", un proyecto de forestación previsto para los días 21 y 22 de agosto. A través de una donación de 10.000 pesos, cada familia podrá apadrinar un árbol que será plantado en el predio de 17 hectáreas del club, un espacio que en el futuro albergará nuevas actividades deportivas y recreativas.

Además, entre el 14 y el 16 de agosto funcionará un museo con objetos históricos del Club Central San Carlos y una sala especial denominada "Gloria Sabalera", donde se exhibirán trofeos y recuerdos de los principales logros deportivos de la institución. En ese marco, las autoridades convocaron a socios y exsocios a colaborar con fotografías, camisetas, documentos y elementos históricos que serán identificados y posteriormente devueltos a sus propietarios.

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